El reloj, el juez de la última semana de la Vuelta a España

La última semana de la 75 Vuelta a España arranca con una atípica contrarreloj individual, la única de esta edición, en la que la mayor parte se desarrollará por zonas llanas para en su parte final afrontar el muro del Mirador de Ézaro, con un resultado a priori incierto entre los que aspiran a l#a camiseta roja que estará en juego dadas las mínimas diferencias que les separan.

La contrarreloj no se presenta apta ni para consumados especialistas del llano, ni para escaladores, por lo que deberían ser los más hombres que están en lo más alto de la clasificación general los que mejor registro puedan terminar consiguiendo.



Le puede interesar: (Análisis: Tour de Francia 2021 con un recorrido contra colombianos)



La etapa llevará en esta decimotercera etapa a los ciclistas supervivientes en su esfuerzo individual desde la localidad de Muros hasta el Mirador de Ézaro-Dumbría con un recorrido de 33,7 kilómetros.



Los primeros 31,9 kilómetros serán llanos en los que la principal dificultad estará en rodar siempre siguiendo la línea de costa, lo que podría propiciar que deban enfrentarse a la habitual brisa marina, que en este recorrido habitualmente sopla de cara.



Se trata de una contrarreloj en la que para su primera parte la cabra aparece como elemento indispensable para conseguir las mayores velocidades, pero la subida solo invita a hacerla con bicicleta tradicional, por lo que la gran mayoría podría optar por un cambio de máquina al pie de la subida a Ézaro.



No obstante la decisión final que adoptarán unos y otros no se conocerá hasta que se encuentren en competición y dependiendo de las sensaciones que hayan podido obtener tras el reconocimiento que hagan este lunes, en el día de descanso, como en el calentamiento matinal.



EFE