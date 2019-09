Reviva la espectacular actuación de Nairo en la Vuelta

⏯ La etapa más larga de #LaVuelta19 fue también la más sorprendente, aupando a @NairoQuinCo en la general tras una larga fuga. Revívelo en 1'.



⏯ Great emotions in the longest stage, where Gilbert took a 2nd stage win and Quintana climbed to podium positions. The 1' summary. pic.twitter.com/A0smmsOR4Z