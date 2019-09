Nairo y López perdieron el podio en la Vuelta

Tadej Pogacar se impuso en la etapa 20 de la Vuelta a España, disputada este sábado entre Arenas de San Pedro y Plataforma de Gredos, de 190,4 kilómetros, en la que Primoz Roglic quedó a una jornada de ganar la carrera y el podio lo completarán Alejandro Valverde y Tadej Pogacar.

Era la última oportunidad para intentar algo, atacar al líder, ir por el podio, defender una casilla dentro de los tres mejores y eso hicieron los ciclistas, pero Nairo Quintana y Miguel Ángel López perdieron el podio y el mejor joven con Pogacar.



Los seis premios de montaña, el último de ellos en la meta y de tercera categoría, eran el menú de una jornada nerviosa, más con lo que pasó el viernes, el tema del acelerón del Movistar, tras la caída masiva y las declaraciones de López que tildó de 2tontos y estúpidos” a los corredores de la escuadra telefónica.



Desde el comienzo se presentaron fugas y cuajó una en la que se metieron Sergio Samitier, Tao Geoghegan Hart, Rubén Guerreiro, Nicolas Edet, y Damien Howson, que a 56 km de la meta tuvieron una renta de 3 minutos 15 segundos sobre el lote líder, comandado por el Jumbo Visma.



A 43 km de la meta atacó López. Salieron por él Roglic, Valverde, Pogacar y Nairo, pero el propio líder cerró el hueco. Una vez le llegaron volvió a arrancar, pero no lo dejaron ir.



López volvió a intentarlo a 39 km de la meta, pero no pudo. Gran momento el de Sergio Higuita, que siempre llegó a conectar al grupo, tras los ataques de su compatriota.



Y después el que atacó fue Pogacar. Nadie reaccionó atrás. 38 km a la meta. En esos instantes salió Valverde, que se fue en solitario. Reconectan. Pogacar siguió de largo. Nadie se movió atrás. Movistar trabajó. Defendían el podio de Nairo y de Valverde. López, quieto.



Pogacar aumentó la diferencia y en el kilómetro 22 ya era tercero en la general, desplazando a Nairo Quintana. Astana no dio un paso para perseguir y Pogacar aumentó la diferencia.



A 3 km de la meta, Valverde atacó, se le pegó Roglic, además Majka y Nairo. López no pudo más. Quintana no pudo más tampoco.



Este domingo termina la Vuelta con un tramo de la victoria entre Fuenlabrada y Madrid, sobre 106 kilómetros.



Deportes