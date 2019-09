Roglic, con el título de la Vuelta en el bolsillo: ¿no tiene pierde?

Faltan 920 kilómetros, seis etapas y dos llegadas en alto para el final de la Vuelta a España, pero por lo visto hasta hoy, Primoz Roglic tiene todo a su favor para ajustar su primer título en una de las tres grandes. Todo indica que nadie se lo sacará, a no ser que pase algo que lo impida, como una caída o el retiro del líder. Claro, todo puede pasar.

Roglic no ha tenido rival. Ha dominado en todos los terrenos. Ni siquiera el haber perdido 40 segundos con el colombiano Miguel Ángel López, quien llegó como segundo favorito al título, en la primera etapa, la contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros, se lo ha impedido.



El corredor esloveno ha sido el mejor, puso a cada uno en su sitio y ha vuelto añicos a sus rivales.



Se sabía que debía llegar a la contrarreloj individual del pasado martes con dos minutos de desventaja con los escaladores, pero no fue así.



Primoz Roglic afrontó la crono, su especialidad, perdiendo solo 6 segundos con Nairo Quintana, que era el líder, y superaba a López por 11 segundos y a Alejandro Valverde, hoy su principal rival, por 14. ¡Y ya habían pasado cuatro finales en alto!



Los escaladores como López y Nairo esperaban tenerlo alejado cuando la crono llegara, pero no fue así, y en esa jornada, pues los coronó, les metió tiempo y le puso el moño a sus figuraciones en las etapas de montaña anteriores.



No quedaba de otra: había que ponerlo contra las cuerdas en las tres fracciones con llegada en alto de la segunda semana, pero tampoco.



El viernes, en Los Machucos, Roglic y Tadej Pogacar, el otro esloveno, tercero en la general y mejor joven, hicieron su número y el líder ajustó más tiempo sobre sus contrincantes.



Este lunes será la última oportunidad de sacarlo de rueda, en la jornada entre Pravia y el Alto de La Cubilla. Lena, de 144 kilómetros, con tres pasos montañosos, dos de primera y el último de fuera de categoría, en la meta, con una extensión de 17 kilómetros y rampas promedio del 6,2 por ciento de inclinación, pero no será así. Todo pinta para otro recital del camiseta roja, que domina la carrera de forma aplastante.

Roglic es un ciclista que se defendía en los altos pasos de montaña, pero ha demostrado que es más que eso, ataca y saca a sus rivales. En las etapas de montaña, Roglic le ha tomado 27 segundos a Valverde, 2 minutos 01 segundo a López y 2 minutos 04 segundos a Nairo. ¿Algo más?



Y si bien faltan dos llegadas en alto, la de este lunes y la del sábado, tres etapas llanas y otra de subidas duras, pero que concluirá en llano, Roglic tiene todas las de ganar, pues no solamente se muestra intratable, sino que tiene tiempo a su favor.



El líder mantiene 2 minutos 25 segundos de diferencia sobre Valverde; a Pogacar, tercero, le saca 3 min 42 s y López pierde con él 3 min 59 s, tiempo suficiente para llegar a la semana final cómodo, sin afanes, no confiado y con el título de la Vuelta en el bolsillo.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel