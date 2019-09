Polémica: ¿Movistar debió parar o acelerar por caída del líder?

A 66 kilómetros de la llegada, se presentó una caída en la que los damnificados fueron Primoz Roglic, MIguel Ángel López y Tadej Pogacar.

Mientras ellos trataban de reincorporarse, Movistar aceleró, con Nairo y Alejandro Valverde, algo que se vio mal, pues la carrera no estaba lanzada, la meta estaba lejos.



Roglic llegó al lote de López y se unieron ciclistas del CCC, Ag2r y Sunweb, quienes ayudaron en la persecución.



A 52 km de la meta. Movistar levantó el pie, ordenó mermar el ritmo para que los de atrás conectaran, en una muestra de juego limpio. Era lo que debía pasar.



"Lógico, debían de haber parado. Antes se demoraron. Faltaban 66 kilómetros. Cuando se presente eso a 20 km de la meta y vienen enfilados, pues vaya y venga. Movistar no venía tirando del grupo, no estaban cambiando. Se demostró juego limpio. Se sobrentiende", dijo Oliverio Cárdenas, técnico de Boyacá es para Vivirla.



Al final, Roglic, López y Pogacar conectaron con el grupo de Nairo y Valverde y el tema se calmó.



"Al comienzo lo hicieron y recapacitaron después. Menos mal no siguieron. Hubiera sido algo muy cuestionado. La carrera no estaba lanzada. Si eso pasa, nada qué hacer, pero si no fue así, mal. Más adelante pararon y fue lo que debieron de hacer", señaló Jorge Arbeláez, DT del Colodeportes-Claro-Zenú.



Una vez pasó el tema, los comentarios no se hicieron esperar, algunos en contra y otros a favor de la actitud del Movistar.



