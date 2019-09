¿Qué pasó con los colombianos en la caída en la Vuelta a España?

Una caída fuerte a falta de un kilómetro para la meta fue la noticia de la jornada 14 de la Vuelta a España, que ganó Sam Bennett luego de 188 kilómetros.

Varios fueron los corredores que no pudieron evitar ese difícil momento, cuando el grupo grande comenzaba la búsqueda de la meta y los embaladores comenzaban a acomodarse para el remate.



Alejandro Valverde, segundo en la general, y Tadej Pogacar, tercero, fueron dos de los corredores más importantes que se fueron al suelo, pero no tuvieron heridas que les impida seguir en competencia.



Primoz Roglic, el líder, estuvo cerca, no cayó, pero tuvo que parar la marcha. Miguel Ángel López perdió el ritmo, al igual que Nairo Quintana, pero ninguno de los dos alcanzó a verse involucrados de forma directa en el incidente.



Fernando Gaviria era uno de los embaladores que trataba de ir al frente, pero cuando se presentó la caída perdió la opción de seguir la rueda.



La organización de la Vuelta no reportó lesiones de consideración para los demás pedalistas colombianos en carrera.



DEPORTES