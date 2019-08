¿Otra vez Movistar corrió contra Nairo?

En los últimos kilómetros de la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles entre L’Eliana y Observatorio Astrofísico de Javalambre, de 170,7 kilómetros, ganada por Ángel Madrazo, los ataques se presentaron.

El primero que lo hizo fue el español Alejandro Valverde. Más adelante, a falta de 4 km para la meta, el encargado atacar fue Miguel Ángel López, el colombiano que se fue por su liderato y lo consiguió.



Mientras ‘Supermán’ López volaba, atrás no hubo reacción, cada uno se defendió como pudo. Valverde se quedó con Primoz Roglic, segundo en la general y candidatazo al título.



Nairo Quintana cedió terreno. Y mientras el boyacense perdía la rueda, Valverde seguía al frente con Roglic, algo que causó mucha curiosidad y protestas de los aficionados, que una vez más señalaron que el Movistar estuvo en contra de Quintana, pero no fue así.



Esa era la carrera que debía de hacer Valverde. Si Nairo no estaba, el español no podía dejar ir a Roglic, no podía quedarse a esperar a su compañero, pues Roglic sacaría más tiempo. Alguien del Movistar tenía que estar con el líder del Jumbo Visma.



Además, López, otro gran enemigo, iba adelante, aumentando la diferencia. Ese fue otro peligro que trató de minimizar Valverde con su etapa de este miércoles.



El esloveno era la marca de Valverde, por eso le tocó quedarse con él. Y si Roglic aceleraba, pues el actual campeón del mundo debía seguirlo, perseguirlo, así Nairo viniera atrás tratando de llegarles.



No era posible que el principal candidato al triunfo en la Vuelta, Roglic, se quedara solo, por delante de Valverde y Nairo, por eso el español hizo la carrera indicada. No se podía sacrificar la general por un mal momento de Quintana.



Deportes