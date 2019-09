Nairo y López se alejan de la opción de ganar la Vuelta: ¡al ataque!

No es nada nuevo lo que pasó ayer en la décima etapa de la Vuelta a España, la contrarreloj individual de 36,2 kilómetros entre Jurançon y Pau, porque Primoz Roglic puso las cosas en su sitio y los colombianos perdieron tiempo.

Era el mismo tema cuando el rival era el español Miguel Indurain o cuando apareció la figura de Chris Froome y, más recientemente, la de Tom Dumoulin, aplastantes en los esfuerzos al reloj, sacando sus mejores diferencias en esas jornadas y en la subida dejándoles las migas a los escaladores.



Por eso es que cuando en una competencia haya etapas al reloj y esos monstruos estén, será casi imposible derrotarlos.



La Vuelta a España tomó una cara distinta. Roglic se apoderó del primer lugar de la general y tratará de mantener la camiseta roja hasta el final.



Los demás, Alejandro Valverde, Miguel Ángel López, Nairo Quintana y Tadej Pogacar, le harán la vida imposible, pero el líder manejará las diferencias que sacó a su favor en la crono de acá en adelante, con las cuales está en el primer puesto de la general de forma cómoda.



Se esperaba que los escaladores llegaran al comienzo de la segunda semana, con dos minutos o más sobre Roglic, pero no fue así.



El ciclista de 29 años se defendió en esos duros ascensos, y hasta por momentos se vio superior que López y Quintana, quienes poco pudieron hacer para superarlo.



Mientras los grandes escaladores no pudieron sacarlo de rueda en la montaña, él sí aprovechó su terreno y sus condiciones al reloj para volverlos añicos y dejarlos en desventaja para lo que falta.



Es claro que la Vuelta no se ha terminado, que faltan cuatro llegadas en alto. Pero ojo, esa edición de la competencia es distinta a las demás, porque de esas metas en ascenso, que restan solo una, está en la última parte de la prueba, y es de tercera categoría.



El gran futuro de la carrera se jugará el viernes, domingo y lunes, cuando las jornadas terminen en alto, pero por lo visto hasta acá, pues Roglic se ve muy fuerte. Solo la caída en la contrarreloj por equipos, le quitó 40 s, de resto, salió airoso en las demás fracciones.



¿Qué hay que hacer?

Valverde, López, Nairo y Pogacar seguro que van a atacarlo. No son corredores que se vayan a quedar quietos. Vienen jornadas difíciles, pero Roglic tiene una buena tabla de diferencias: 1 min 52 s sobre Valverde, 2 min 11 s con López, distancia a Quintana por 3 minutos y a Pogacar por 3 min 05 ss, lo que le genera tranquilidad a la hora de manejar sus tiempos.



Falta mucha tela por cortar. Aún se puede hacer daño. Hay ilusión. Ríchard Carapaz perdía 3 min 16 s con Roglic cuando este ganó la contrarreloj en San Marino y al final el ecuatoriano se quedó con el título.



Ahora, no solo dependerá de una inspiración de los rivales, sino de que Primoz Roglic no tenga un día malo, sino pésimo. Todo por verse.