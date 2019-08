Nairo libró un susto en la tercera etapa

Nairo Quintana tuvo un día ‘tranquilo’. Aunque en la tercera etapa de la Vuelta a España se le presentó un problema mecánico, el equipo Movistar lo solucionó.

Menos mal el inconveniente fue en los kilómetros en los que el grupo no estaba lanzado, por eso el mecánico acudió rápidamente para ayudarlo.



La jornada, disputada este lunes entre Ciudad del Juguete y Alicante, sobre 188 kilómetros, y ganada por Sam Bennett, no tuvo consecuencias para la general.



“El equipo siempre estuvo atento. Me han llevado bien y hemos llegado sin ningún problema. Las llegadas son difíciles por las rotondas”, precisó el ciclista boyacense.



Quintana estuvo refugiado y guiado por sus compañeros y guardando fueras para lo que viene.

“La clave de acá en adelante será estar atentos. Lo importante es guardar, cuidar las piernas. El domingo aproveché la oportunidad, pero hay que guardar para cuando llegue la montaña”, precisó.



