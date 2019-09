Nairo habló del plan que su equipo diseñó para el ataque

Nairo Quintana fue la figura de la etapa 17 de la Vuelta a España, disputada este miércoles entre Aranda de Duero y Guadalajara, sobre 219,6 kilómetros, en la que el líder, Primoz Roglic conservó la camiseta roja, y el triunfo fue para Philippe Gilbert.

El colombiano se metió en una fuga y descontó tiempo, pasó del séptimo al segundo puesto de la general.



“Ha sido una grandiosa etapa. El equipo siempre estuvo ahí, apoyándome, la estrategia está muy bien. Alejandro (Valverde) a rueda del líder, y hemos aprovechado el día”, dijo el ciclista boyacense.



Y agregó: “Nos hemos sabido mover, esperamos que la salud vaya mejorando. Cualquier cosa puede pasar cualquier día”.



Nairo recuperó tiempo y se volvió a meter en la pelea por el título. Su equipo, Movistar, ya cuenta con el segundo puesto y el tercero en la clasificación.



“Estoy un poco mejor de la tos. Esperamos mañana (jueves) en la etapa de montaña poder ir un poco mejor. Lo he dado todo hoy, no es fácil rodar con esta gente de más de 70, 80 kilos. El equipo me ayudó a proteger, estuve en la cabeza desde la salida y me ha salido bien”, señaló el corredor de 29 años.



“Tan pronto no estaba planeado, teníamos otra estrategia, pero ha salido bien. Cuando se cansan las piernas se pedalea con el corazón”, declaró.



