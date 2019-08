Nairo Quintana, a sacarse la espina en la Vuelta

La actual situación del ciclista colombiano Nairo Quintana no es la mejor. Está en el ojo del huracán. Es el centro de todas las miradas, se le exige ganar lo que corra, hace dos años que obtuvo su último título en una competencia del World Tour y su futuro está en vilo.

Por eso es que la Vuelta a España, que arrancó ayer y que este domingo tendrá la segunda etapa, es una buena oportunidad para él para sacarse el clavo y demostrarles a sus críticos que no está a acabado, que tiene mucho ciclismo y que puede soñar con un triunfo importante. ¿Será verdad tanta dicha?





EL TIEMPO consultó a tres expertos, que analizaron la actualidad de Nairo. Maximilian Sciandri, exciclista y uno de los preparadores de Quintana; Fernando Escartín, que es uno de los tres directores técnicos de la Vuelta, y Pedro Delgado, campeón de la prueba en 1985 y 1989; hablaron de los pros y contras del colombiano.



“La carrera este año tiene buena dosis de montaña y Nairo es un escalador. No sé cómo está, tras su participación en el Tour de Francia; eso se verá en la primera parte, pero es un gran candidato, a él no se le puede descartar”, precisó Escartín.



El español fue segundo en las vueltas de 1997 y 1998, y cree que es normal que el ciclista boyacense haya tenido un bajón.



“El tema es que se esperaba que aguantara más, pero no fue así. No ha tenido buen nivel en los dos últimos años, pero a un corredor como él no se le puede descartar. La

Vuelta es una buena oportunidad para volver a ganar una grande”, señaló Escartín.

Sciandri estuvo al tanto de la preparación de Nairo. El exciclista italiano entiende que si bien en el Tour le faltó, en España tiene cómo sacarse el clavo.



“Es un recorrido duro, con mucha montaña y es un escalador. Es difícil explicar hoy cómo llega después del Tour, pero se sabe que se ha recuperado bien y que está en buena forma”, señaló.



Sciandri advirtió que la ausencia del ecuatoriano Ríchard Carapaz, quien a última hora no irá con el Movistar por lesiones luego de una caída, puede perjudicar al colombiano.



“Era un gran respaldo para Nairo. Su ausencia será dura y difícil de suplir. Con ellos dos la estructura del equipo era mucho más sólida, más fuerte”, precisó.



Delgado fue mucho más allá. No está de acuerdo con los que dicen que Nairo no es candidato a ganar la ronda.



“No está acabado. Se ha mantenido, está estable. Lo que pasa es que se ha encontrado con corredores que han sido mucho más fuertes. He visto que no permite que él mismo falle, por eso no ataca con la misma decisión que antes, porque tiene temor de fallar”, declaró Delgado.

Movistar, con Nairo Quintana, ocupó la séptima casilla en la crono de la Vuelta a España. El colombiano es 39 en la general a 16 s de Miguel López. Foto: AFP



“La Vuelta es una carrera en la que siempre ha sido agresivo, así la ganó. Es un ciclista que tiene talento y carácter. Este recorrido del 2019 es bueno para él y la gente quiere verlo arriba, atacando. Ya ganó la carrera, ha sido protagonista, eso le quita presión y correr sin eso es importante para tener un buen rendimiento”, señaló Delgado.



¿Problemas en el equipo?



Quintana termina su contrato este año con Abarca, la empresa de Eusebio Unzué, quien tiene un pacto comercial con Movistar. No ha definido su futuro.



Se habla de su salida al Arkea o al UAE Emirates y también de que el colombiano ha tenido problemas con compañeros. Que su forma de ser no les ha agradado a algunos.



Delgado advirtió que esos inconvenientes se dan en cualquier trabajo.



“No sé si eso es cierto. Es que cuando las cosas no salen, pues es fácil buscar culpables. Cuando todo va bien no hay críticas ni señalamientos, así haya errores. En los equipos siempre hay sensaciones de que cada uno busca lo suyo y eso rompe el bloque. Cuando no se dan los resultados, pues todo es malo y uno cree que hace las cosas bien y que los que fallan son los otros”, agregó sobre el tema.



Los tres coinciden en que el término del contrato de Quintana con Movistar no debe influir en su rendimiento. Advirtieron que el colombiano siempre ha demostrado ser un ciclista profesional, serio y que el resultado en la Vuelta no será definitivo para marcar el futuro.



