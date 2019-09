'Supermán' López recula: esta es la disculpa para el equipo de Nairo

Miguel Ángel López, que trató de “tontos y estúpidos” al equipo Movistar, tras la etapa 19 de la Vuelta a España este viernes, envió un mensaje por redes sociales en el que se disculpó.



“Más de uno no entenderá lo que sucedió hoy en la @lavuelta ya lo siento, a parte del punto de vista de cada quien, momento caliente de carrera con el dolor de la caída y todo mis más sinceras disculpas a @alejanvalverde y @Movistar_Team”, escribió el ciclista del Astana.

López se vio involucrado en una caída a 66 kilómetros de la llegada, momento en el que el Movistar aceleró, según, ellos, como parte de la estrategia conversada en el bus antes de la jornada.



Pocos vieron con buenos ojos la actitud y la mayoría criticó el hecho. López, caliente, señaló: “El mensaje claro es que es el campeón del mundo y no es la primera vez que hacen eso. Un campeón del mundo que porta esa camiseta, de ese calibre, debe dar respeto para que lo respeten, pero ellos son los típicos estúpidos de siempre aprovechando esas oportunidades”.



Y agregó: “Así no se gana, es una falta de respeto. A ver si alguna carrera la ganan de frente y no con estas acciones de mierda”.



DEPORTES