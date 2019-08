López, líder de la Vuelta a España, ¿hasta cuándo?

Gorka Izagirre terminó su relevo. Salió de la curva encabezando la fila de la escuadra del Astana, el sábado, en la crono por equipos de 14,3 km, que abrió la Vuelta a España del 2019.

El siguiente en el turno fue el colombiano Miguel Ángel López, que apretó los dientes y les señaló el camino a sus compañeros en los últimos 150 metros de la jornada.



‘Supermán’ cruzó la meta, su equipo marcó el mejor tiempo, 14 min 51 s, y s más tarde el boyacense de 25 años estaba vestido de rojo como líder de la carrera. Es la primera vez que el ciclista boyacense es líder de una de las tres carreras más importantes del mundo.





A López la vida le ha quitado y le ha dado. Esta vez no tuvo ningún desperfecto mecánico que le impidió terminar más arriba del séptimo puesto en el pasado Giro de Italia, pero ayer en Torrevieja todo jugó a su favor.



No solamente su equipo hizo una excelente etapa al crono, superando en meta a verdaderos especialistas como el Deceuninck - Quick Step, por dos segundos, y por

cinco al Sunweb. Esta vez la ‘suerte’ jugó a su favor.

Fue coincidencia. Gorka me dejó en la curva adelante, me quedé a 150 km de la meta y tuve que rematar. Lo hice a tope FACEBOOK

TWITTER



El primero iba por el mejor guarismo, pero en la última curva se desbarató. Jonas Koch se fue largo y desacomodó el remate. Más atrás, el Jumbo Visma, de Primoz Roglic, el candidatazo de la mayoría al título, sufrió la caída de la mayoría de sus integrantes, el esloveno fue el primero en irse al suelo y cedió 40 s en meta.



La situación para López cuando se ve la general no es definitiva, pero sí cómoda, da tranquilidad de cara a lo que viene. Ya les sacó 16 segundos a Nairo Quintana y a Alejandro Valverde, Esteban Chaves quedó dos segundos más atrás, Roglic y Steven Kruijswijk ya pierden 40 segundos.



Mientras López sacó esa diferencia en una etapa en la que no era favorito, en la que lo normal era que hubiera perdido con Jumbo Visma, sus rivales más temidos no le metieron tiempo en una jornada en las que debía hacerlo, un día para salir ganadores y no perdedores como lo fue el resultado final.



“Me han dejado bien en los dos últimos kilómetros. Eso era lo ideal. Me dejaron en la cabeza al final de la etapa y lo que hice fue apretar, ir a fondo”, señaló el ciclista boyacense.



Ahora, el ciclista colombiano dejó cerca a otros corredores que son amenaza para sus intereses.



Rigoberto Urán, del Education First, otro equipo que hizo buena etapa, quedó a solo 7 segundos. Lo mismo que sus compatriotas Daniel Martínez y Sergio Higuita y otro de los líderes de la escuadra, Tejay van Garderen. El polaco Rafal Majka, del Bora, está en la general a 13 segundos del ciclista del Astana, no tan lejos.



Movistar hizo una etapa normal. No es un equipo especialista y se defendió, pero el que la pasó muy mal fue el UAE Emirates.



Tremendo fue el golpe que se dieron la mayoría de sus integrantes. En el mismo sitio del percance de Roglic y compañía, Fernando Gaviria, Juan Molano y Sergio Henao se fueron al suelo. Un pozo fue el culpable.



Gaviria sufrió raspones, fue examinado por los médicos y seguirá en carrera.



“Hay que luchar hasta el final. Tengo lesiones en el cuerpo, pero no es nada delicado. Son raspones, haremos las curaciones y estaremos en la salida de la otra etapa”, precisó Gaviria.



¿Hasta cuándo de rojo?

No hay nada escrito, pero si Astana tiene el objetivo de mantener la camiseta de líder, pues deberá tener cuidado, hoy, en la etapa entre Benidorm y Calpe, de 199.6 km, de las bonificaciones y de las escapadas.



Los ciclistas del Deceuninck - Quick Step son los que están más cerca, son expertos en armar emboscadas, enviar gente al ataque y tiene buenos rematadores, por eso es sinónimo de peligro.

Deceuninck - Quick Step, los rivales más fuertes de López, hoy en la Vuelta a España. Foto: AFP



Claro que lo mejor que puede pasar es que en estos primeros días Astana entregue el liderato. Es lo más normal, lo que les conviene.



Y lo es porque no se pueden echar al hombro la carrera desde el principio, no pueden llevar esa responsabilidad a cuestas desde el arranque.



Llevar el liderato con su principal hombre, controlar la carrera, estar pendiente de los rivales es un desgaste grande y hay que ahorrar fuerzas para lo que viene.



Por ahora, a disfrutar del liderato, del gran golpe de autoridad de López en la Vuelta.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel