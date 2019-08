La Vuelta a España para Colombia, en manos López

La etapa de este jueves de la Vuelta a España entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, de 198 km, fue una novela de varios capítulos y los ciclistas colombianos fueron protagonistas.

Miguel Ángel López perdió el liderato. La fuga larga y de mucha diferencia sirvió para la victoria de Jesús Herrada y el segundo puesto para Dylan Teuns, quien es el nuevo portador de la camiseta roja, una jugada que le salió al Astana.



“Hay camino por delante y hay que ahorrar fuerzas. Hemos dejado que la (camiseta) la coja otro y que mañana (viernes) salgan al frente a controlar la carrera y nosotros iremos poco a poco y miraremos a ver cómo marcha todo”, dijo López.



El segundo capítulo fue la caída masiva en el lote del líder, en la que Rigoberto Urán se vio involucrado. Fue llevado al hospital y horas más tarde se confirmó que se fracturó la clavícula izquierda, la misma que sufrió en la París-Niza, y el omoplato.



“Hemos tenido un día realmente duro, hubo un accidente al bajar en una curva y hubo varios corredores que cayeron, y no había posibilidad de evitar el accidente”, señaló Urán.



Nairo Quintana es el actor principal del tercer capítulo. El final de la fracción declaró que el equipo lo liderará, de ahora en adelante, Alejandro Valverde.



“Como lo hemos decidido, él será el líder y lo vamos a acompañar”, precisó Quintana, quien afirmó que tendrá más libertad. Pero no todo paró ahí.



El jurado de comisarios de la competencia multó a Quintana por no haber firmado la planilla de salida. El boyacense deberá cancelar alrededor de $1.7 de millones y perderá 15 puntos en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Este viernes, final en alto de primera categoría, entre Onda y Mas de la Costa, de 183 km.



DEPORTES