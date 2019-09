Arrieta, DT del equipo de Nairo, responde a ‘Supermán’ López

José Luis Arrieta se defendió a las críticas que generó el movimiento de su equipo Movistar, tras la caída a 66 kilómetros de la meta, en la que estuvieron el líder de la Vuelta a España, Primoz Roglic, Miguel Ángel López y Tadej Pogacar.

“Sí, hemos tirado porque eso lo decidimos cuando salimos del bus. La idea era estar en ese punto en cabeza”, señaló Arrieta.



Y agregó: “La UCI (Unión Ciclista Internacional) no ha colaborado, lo hizo en una situación de carrera que otras veces no se ha hecho así”.



El Colombia no López, al final de la etapa, tildó al Movistar de “tontos y estúpidos”, Arrieta le contestó.



“Él tendrá sus motivos. No ha hablado conmigo, nunca lo ha hecho. No lo he calificado porque no he hablado con él”, señaló.



A la pregunta, ¿por qué pararon la marcha?, Arrieta le contestó a la Cadena Cope de España: “Paramos porque la UCI dejó que los otros que venían a rueda de los carros. Les ha parecido una caída numerosa y les ha ayudado al resto a entrar. Tendré que dar la explicación de por qué actuamos así. Y ellos explicaron, pero por qué no ha aplicado la norma como es habitual en estos hechos. Ha dicho que eso por el tema deportivo. No quiero ganar una carrera por algo antideportivo. Fue un accidente de carrera”, precisó.



Deportes