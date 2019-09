Pogacar, el rival de López, hizo una confesión

El esloveno Tadej Pocagar es el principal enemigo del colombiano Miguel Ángel López, en la lucha por el podio de la Vuelta a España.

Pogacar es tercero y López cuarto, solo loo separan 17 segundos. Además, en esa pelea también está la camiseta blanca de mejor joven de la competencia.



“Nunca me asusté. No entré en pánico, no tenía por qué estarlo”, contestó el joven ciclista del equipo UAE Emirates.



Pogacar ha ganado dos etapas y se ha mostrado fuerte en las duras subidas. Este lunes, en la jornada 16, entre Pravia y Alto de La Cubilla. Lena, tras 144 kilómetros, ganada por Jakob Fuglsang (Astana), el esloveno controló los ataques de López.



“Estoy muy motivado. Llega el día de descanso y me prepararé para la última semana”, agregó.



