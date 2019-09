"Tenía en mi corazón mis sueños": Sergio Higuita

Coronó una larga escapada para imponerse en la etapa 18 de la carrera.



Es compañero de Rigoberto Urán, que se cayó en esta misma Vuelta y tuvo que ser operado de fracturas en la clavícula y el hombro.

Por eso, la victoria de Sergio Andrés Higuita García, nacido en Medellín hace 22 años, es un bálsamo para el equipo que ha tenido una Vuelta muy difícil.



De paso. se convirtió en el colombiano más joven en ganar una etapa en la Vuelta a España.



"Sabía que hoy podía lograr la victoria", dijo Higuita antes de subirse al podio del ganador de la fracción.



"Era una etapa con un perfil para mí: podía esprintar (embalar) o llegar en una fuga. Al final llegué en fuga", contó.



Agregó: "Llegando al penúltimo puerto (de montaña) tenía fuerza y los vatios me ayudaban para sostenerlos".



Ese fue el momento clave, según contó: "Me arriesgué, me fui, y cuando lo coroné con esa diferencia quise mantenerla (en la bajada y hasta la meta)"



El final tuvo su drama. "Fue muy didificl para el equipo: al final no tenía energía, pero tenía en mi corazón mis sueños, por lo que tanto he luchado".



Higuita, además, contó su motivación durante la jornada: "(tuve) Mucha emoción durante toda la etapa, porque fue llena de mucha afición colombiana y eso me impulsó a seguir adelante".

"Me imaginaba a mi papás y a mi novia viéndome por televisión. Eso me impulsó también"., contó.



Retiró: "Fue una vuelta muy dura para todo el equipo en el inicio y la única ilusión que teníamos era ganar una etapa. Esto se lo merece todo el equipo", dijo.



Higuita recordó que este fue su tercer intento de lograr una victoria en esta Vuelta con una fuga.



"La primera vez, Roglic y Nario iban muy fuertes. en la segunda me quedé sin piernas. Ahora se me dio: esos 20 kilómetros finales no los iba a perder ", contó.

¡Pensó en el retiro!

Higuita dijo que el miércoles pensó en retirarse de la carrera por una lesión.



"Hablé con mi mamá y le dije que pensaba abandonar la Vuelta porque tengo un dolor en el pie, pero, pues, hoy logré la victoria", afirmó.



Higuita ocupa el puesto 14 en la clasificación general a 32 minutos y 9 segundos de el líder, Primoz Roglic.



