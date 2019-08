López y las razones por las que perdió el liderato en la Vuelta

Miguel Ángel López bajó del podio luego de recibir la camiseta blanca de mejor joven de la Vuelta a España y vio cómo Dylan Teuns se ponía la roja de líder, condición que perdió en la jornada de este jueves entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, de 198 kilómetros, que fue ganada por el español Jesús Herrada.

López explicó las razones por las que el equipo Astana cedió el liderato en una etapa con final en premio de montaña de tercera categoría.



“Los jefes del carro que van pensando con más calma y van tomando decisiones. Es bueno para nosotros y para lo que resta. Hay camino por delante y hay que ahorrar fuerzas. Hemos dejado que la (camiseta) la coja otro y que mañana (viernes) salgan al frente a controlar la carrera y nosotros iremos poco a poco y miraremos a ver cómo marcha todo”, dijo López.

Y agregó: “Sería bonito seguir teniéndola, pero no me disgusta. Lo hacemos por una buena causa, por guardar fuerzas de los compañeros. Hacer kilómetros en cabeza de pelotón es desgastando, se ahorran fuerzas y vamos cubiertos”.



Por último, el ciclista de 25 años habló de la fracción de este viernes, entre Onda y Mas de la Costa, de 183 km, con final en premio de montaña de primera categoría, para ciclistas explosivos, no para las condiciones de los ciclistas colombianos.



“Este viernes es un día especial. No habrá gran diferencias. El final será buen exigente y hay algunos segundos por ahí”, precisó.



Deportes