‘Supermán’ López pone en alerta al lote

Miguel Ángel López pasó un día ‘tranquilo’ este miércoles en la Vuelta a España, pero no lo fue tanto, según lo que dijo al final de la jornada entre Saint-Palais y Urdax-Dantxarinea, de 180 kilómetros, que ganó Mikel Urrutia.

“Hubo mucha complicación al comienzo de la etapa. Hubo caídas. Después de la fuga se tomó todo con tranquilidad, pero hubo suba y baje, carretera estrecha y eso lo hizo duro”, precisó López.



Y agregó: “Tenemos que llegar con fuerzas al final. Hay que estar pendientes de la etapa de este jueves porque debe alguien moverse. Más de uno lo intentará. NO sabemos lo que va a pasar. Hay que estar atentos”.



López sigue de tercero en la general a 2 minutos 11 segundos de Roglic, en una jornada que sirvió para el protagonismo de ciclistas que no pelean los primeros lugares de la general.



“Este terreno es peligroso y si uno no está atento puede perder la rueda y no regresar al pelotón. Será emocionante”, concluyó.



