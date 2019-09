‘Supermán’ López no se da por vencido

Miguel Ángel López esperaba estar mejor en la etapa de este viernes de la Vuelta a España con final en Los Machucos, de fuera de categoría, pero no fue así, perdió tiempo, cedió el tercer lugar de la general y pasó al cuarto.

“Hice lo mejor que pude. No me gustan esas subidas empinadas, no me quedan muy bien. De todos modos, el equipo estuvo genial y, en general, también me sentí bien”, precisó.



Y agregó: “En la escalada final empujé tan fuerte como pude, pero no fue suficiente para quedarme con los líderes”.



Miguel Ángel López no pudo reaccionar cuando el líder, Primo Roglic, y el ganador de la etapa y quien lo sacó del podio, Tadej Pogacar, saltaron del grupo, pero advirtió que seguirá en la pelea.



“No me rindo en absoluto. No perdí mucho y todavía estoy en el juego. Dos etapas más están llegando al final de la segunda semana y junto con el equipo seguiremos luchando. Estoy seguro de que todo es posible en esta carrera. Solo tenemos que hacerlo con calma día a día, etapa por etapa”, sentenció.



