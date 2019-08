Gaviria dio parte médico después de la caída

Fernando Gaviria sufrió una caída durante la primera etapa de la Vuelta a España 2019 de 13,4 kilómetros, en la que su compatriota Miguel Ángel López se enfundó la camiseta roja de líder.

Gaviria y sus compañeros del equipo UAE Emirates se fueron al suelo, debido a un pozo de agua, pero no tiene lesiones delicadas.



“Salvamos el día. No vimos el agua. Íbamos demasiado rápido. Nos fue bien. Una caída no nos quita la ilusión de estar en la Vuelta. Voy a dar todo para llegar a Madrid”, dijo Gaviria.



Y agregó: "Hay que luchar hasta el final. Tengo lesiones en el cuerpo, pero no es nada delicado. Son raspones, haremos las curaciones y estaremos en la salida de la otra etapa”, precisó.