Fernando Gaviria libra una batalla distinta en la Vuelta

Fernando Gaviria no ha tenido las fuerzas necesarias para disputar los embalajes, pero no se da por vencido y advirtió que quiere ganar una etapa en su primera vez en la Vuelta a España.

Gaviria se vio obligado de levantar el pie del pedal debido a la caída en el final de la jornada 14 de la competencia, disputada este sábado sobre 188 km, ganada por Sam Bennett.

“Es lo normal de un embalaje, que se presenten caídas. No tenía las piernas necesarias para ganar. Debí de anticipar la subida. Hice gastos de energía y eso es lo que tenemos y no hay nada qué hacer”, señaló.



Y agregó: “Me imaginaba la subida final más suave, pero hicimos lo que pudimos. Día a día me siento mejor. Sigo trabajando por la victoria”.



Gaviria poco a poco se va recuperando de la terrible caída de la primera jornada, la contrarreloj por equipos, en la que la mayoría de los integrantes del UAE Emirates se chocaron.



“Estoy esperando llegar a Madrid, pero tengo en mente de ganar una etapa y lo intentaré, espero hacerlo. Molano ha pasado sus días de crisis. El equipo ha trabajado bien. Han estado pendientes de mí. Cuando uno se encuentra con un corredor más fuerte que tú, no hay nada qué hacer”, señaló.



