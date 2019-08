‘No cuento con piernas’: Fernando Gaviria

Fernando Gaviria no se ha podido recuperar de la caída que sufrió en la primera etapa, pero ya dio muestras de estar un poco mejor, tras meterse en el embalaje de la cuarta etapa y quedar en la cuarta casilla.

“Intenté recuperarme, pero no cuento con piernas. Estaba vacío al final y solo queda seguir intentarlo”, precisó Gaviria.



Fabio Jakobsen se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo entre martes entre Cullera y El Puig, de 175 km, en la que Nicolás Roche siguió de líder y los colombianos, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel López y Sergio Higuita quedaron listos para la montaña.



“El embalaje no fue normal y no lo fue porque no tuve piernas, estaba sin fuerzas y así es casi imposible ganar”, precisó el embalador colombiano.



Y agregó: “Las sensaciones son las que hay y esperemos que mejoren”.



Deportes