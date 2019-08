‘Me sentí demasiado mal’: Gaviria

El colombiano Fernando Gaviria era uno de los favoritos para disputar la tercera etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo este lunes entre Ciudad del Juguete y Alicante, sobre 188 kilómetros, pero no pudo.

Gaviria sintió las lesiones que le dejó la caída que tuvo con su escuadra en la crono por equipos del sábado pasado.



“Es normal que aprieten el paso adelante. Cuando hay un corredor en la general o un opcionado para ganar la etapa lo hacen. Me tocó a mí. Tuve una crisis y lidié con ella”, dijo



Y agregó: “De la caída, pues no estoy bien. Me sentí demasiado mal en la bicicleta. Faltan muchos días y seguiré”.



Gaviria, a 24 km de la meta, estaba acompañado por dos compañeros de su equipo, el UAE Emirates, y perdía 55 segundos. Sergio Henao y Marco Marcato se encargaron de ayudarle a Gaviria a volver al pelotón, en el que el Bora, que tenía a Sam Bennett entre sus hombres, trató de impedirlo. El colombiano no pudo llegar.



Deportes