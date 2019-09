Conclusiones de la subida a Los Machucos en la Vuelta

Tadej Pogacar se impuso en la etapa 13 de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Bilbao y Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, de 166,4 kilómetros, en la que el esloveno Primoz Roglic aumentó la diferencia en la general, mientras que Miguel Ángel López y Nairo Quintana perdieron tiempo y quedaron fuera del podio.

1. Primoz Roglic. El esloveno confirmó que venía siendo el mejor corredor de la carrera. Los escaladores puros no lo pudieron sacar grandes diferencias en las primeras cuatro llegadas en alto de la primera semana de carrera, llegó a la contrarreloj individual e hizo su trabajo, la ganó y sacó tiempo importante sobre ellos y en Los Machucos les aplicó más tiempo, los superó y les dio un golpe moral. Esta vez contó con la ayuda de Tadej Pogacar, quien lo llevó. Se alió con su compatriota y les salió. Queda mucha carrera, pueden pasar cosas, pero Roglic tiene el título en el bolsillo.





2. López, no pudo. Uno de los llamados a armar la fiesta en Los Machucos era Miguel Ángel López. Partió de tercero en la general, a 2 min 11 s de Roglic. Puso a su equipo a trabajar antes de la subida final de 6,5 km, pero cuando le tocó el turno falló en el momento menos indicado, no encontró las fuerzas y perdió 1 min 01 s con Pogacar, ganador del día y con el líder, y quedó a 3 min 18 s del primer puesto de la general. Le queda pelear por el podio, pero no se le ve fácil. Lo tiene a 17s. Además, perdió la camiseta de los jóvenes, otra lucha que debe dar de acá en adelante.



3. Nairo. De los primeros en la general era el que debía atacar. Tenía que hacerlo. Era el primero en llamar la atención, de arrancar del lote en busca de subir en la general, sacar diferencias y desgastar al líder, pero Roglic se vio fuerte y se encargó de minimizar sus pérdidas y no solo lanzó su ataque, dejó atrás a sus contrincantes y les metió tiempo. Nairo, ahora, deberá seguir cuidándole la espalda a Valverde, tiene que ayudarle a conservar el segundo puesto del podio y, por qué no, intentar algo por el título con el español. Seguro que no se va a quedar quieto y el domingo y el lunes intentará algo.



4. Pogacar. La revelación de la Vuelta. El esloveno fue el gran aliado de Roglic. Fue el que lanzó primero el ataque. Su idea era irse del grupo, sacar de rueda a Nairo, López y a Valverde para ir en busca de un lugar en el podio y al final lo consiguió. Esa alianza con el líder surtió efecto: Primoz Roglic sigue de líder, aumentó las diferencias y Pogacar, de solo 20 años, ganó su segunda etapa y ya es tercero en la general, con la meta de ser segundo y ganarla, aunque sacar a Roglic será bien complicado. El ciclista del UAE Emirates, además, le sacó el primer lugar de los jóvenes a López, que quedó a solo 17 s y en lo que resta de montaña habrá batalla entre los dos.



5. Lo que falta. Quedan tres llegadas en alto: domingo, lunes y el sábado 14, a un día del final, pero las dos primeras serán clave, la de la tercera semana será de tercera categoría y ya la carrera llegará definida. Los rivales de Roglic deben intentarlo, aunque no les salga, pero el esloveno no se va a dejar. Ha dado demostraciones de ser el mejor, el más fuerte en la carrera. Valverde intentará conservar su lugar en el podio, ante la amenaza de Pogacar y de López. Los colombianos, buscar ganar una etapa, pelear por un lugar dentro de los tres mejores de la Vuelta. Todavía hay carrera, pero lo cierto es que Roglic se ve imbatible.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

​@lisandroabel