Cinco conclusiones de la segunda etapa, tras el triunfo de Nairo

Nairo Quintana se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo entre Benidorm y Calpe, de 199 kilómetros, en la que el colombiano Miguel López perdió el liderato y Nicolás Roche es el nuevo camiseta roja. Estas son las conclusiones de la jornada.

1. Nairo, con confianza. La victoria de etapa de Nairo Quintana de una forma inusual, atacando de lejos, a 3 km de la meta y en terreno llano confirma que tiene ambición y ganas de ir por el título. Con su futuro en vilo, el boyacense se encargó de conseguir una victoria, la segunda en su palmarés en la Vuelta, tras la del 2016 en Lagos de Covadonga, y llegar al segundo lugar de la clasificación general a 2 s de Nicolás Roche, el líder. Con esto, Quintana muestra aspiración y solo falta que rinda en las jornadas montañosas, que negocie perder el menor tiempo en la crono de 36 km y remate bien en las llegadas en alto.





2. López, con mucha vida. Su idea era quitarse un peso de encima entregando el liderato para liberarse de presión. Falta toda la Vuelta y no era conveniente cargar esa cruz, pero seguro que no estaba en los planes cederla como fue. Roche no es un peligro para la general, pero sí los que llegaron detrás de él como Nairo, Primoz Roglic y Rigoberto Urán. Lo que ganó en la crono por equipos lo perdió en una etapa en la que se vio solo y en la que necesitó a su coequiperos, que estaban auxiliando a Ion Izagirre cuando pinchó, y lo dejaron solo contra el mundo. En la montaña será otro cuento. Es el que más sube de los favoritos.



3. Roglig se compuso. Primoz Roglic perdió tiempo en la caída del sábado pasado en la crono por equipos, pero lo recuperó este domingo en una jornada loca, en la que su equipo, el Jumbo Visma, se mostró desafiante, atacante. Ya está cerca de López, Urán, Nairo y Roche, a quienes debe dominar, y por buen tiempo, en la crono individual de 36 km, en la que tiene que sacar las mejores diferencias para defenderse en las llegadas en alto. Dio mientras de que su salud está bien y que el golpe del sábado no tuvo consecuencias difíciles para él. Sigue siendo el primer candidato a ganar la Vuelta.



4. Reacción de Urán e Higuita. Los corredores del Education First, Rigoberto Urán y Sergio Higuita, Estuvieron en la jugada. Urán no se vio bien cuando comenzaron los ataques, se quedó, dio muestras de que lo tomaron por sorpresa, pero se recuperó, tomó un segundo aire, llegó al grupo de líder y después estuvo en la fuga. Tuvo con qué pelear la etapa o ser líder de la carrera, pero ser tercero y con la crono de 36 km por delante es un buen augurio. Como Nairo, solo falta que responda en la alta montaña. Higuita hace su primera grande y es octavo en la general. Bien. La gran incógnita es si aguantará las tres semanas y seguramente le tocará trabajar para Urán. Por el momento es grata revelación.



5. Menos y más. Steven Kruijswijk fue el gran perjudicado del día. Llegó a la Vuelta como segundo a bordo del Jumbo Visma, pero ahora cargará de frente con la ayuda para Roglic. Jakob Fuglsang es otro que no va. El corredor del Astana falló y ni siquiera estuvo al lado de López cuando lo necesitó. Se metieron en la pelea Roche, el líder, Mikel Nieve, Fabio Aru, Davide Formolo y Rafal Majka, pero queda mucha vuelta y falta ver si tienen tanque para aguantar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel