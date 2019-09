Así se planeó la estrategia para que Nairo sea segundo en la Vuelta

Nairo Quintana revivió. Llegó a la etapa 17 de la Vuelta a España disputada este miércoles entre Aranda de Duero y Guadalajara, sobre 219,6 kilómetros, ganada por Philippe Gilbert, en la séptima casilla de la general y luego de las ‘circunstancias’ de la jornada terminó de segundo a 2 minutos 24 segundos de Primoz Roglic, líder.

1. Nairo Quintana probó. Se metió en una fuga grande en la que estaban Wilco Kelderman, Esteban Chaves, Juan Sebastián Molano, Philippe Gilbert, lote que llegó a estar integrado por 30 pedalistas y que tuvo una máxima diferencia de 6 minutos. El fuerte viento de costado fue clave para que se presentara el corte.



2. Atrás nadie se movió. Jumbo Visma del líder Roglic dejó ir la fuga en un error grande. Nairo iba adelante, era el mejor de la general, pero no se percataron. Tal vez intuían que más adelante controlarían, pero no fue así. Con el paso de los kilómetros la diferencia fue en ascenso. Fue una circunstancia de carrera. Según Quintana, ese no fue el plan, pero salió.



3. “Tan pronto no estaba planeado el ataque, teníamos otra estrategia, pero ha salido bien”, declaró Nairo.



4. Alianzas. Jumbo Visma comenzó a perseguir, ayudado por el UAE Emirates y el Astana, que estaban en peligro de perder el cuarto lugar de Miguel Ángel López y el tercero de Tadej Pogacar. De un momento a otro, Movistar se unió a la persecución, algo que causó curiosidad. ¿Por qué lo hacían si adelante estaba Nairo?



5. Sencillo. La idea era la de aislar a Roglic. Esa punta de velocidad, ese movimiento de Movistar dio sus frutos, alejó a los coequiperos de Roglic, que se quedó solo, sin ayuda, en una jornada en la que se necesitaba de los compañeros para ayudar a perseguir, pero los perdió.



6. Los de adelante se aliaron. Los Movistar de Nairo con el Deceuninck - Quick Step de Gilbert, que ganó la etapa al final. Pero atrás también hubo ayudas. Astana comenzó a tirar en busca de no perder la cuarta casilla, algo normal, y los grandes beneficiados fueron Roglic, que sigue de líder, y Pogacar, que tampoco tuvo un mano de sus compañeros, todo, gracias a la ‘ayuda’ del conjunto de López.

7. Los ganadores del día fueron Nairo y Roglic. El primero porque subió en la general y se volvió a meter en la pelea. Su equipo, ahora, tiene dos puntas de lanza: Nairo, de segundo, y Alejandro Valverde, tercero. Roglic se benefició del trabajo de los demás, fue a rueda, pero ganó porque no solo sigue de líder, sino que antes de esta jornada 17 tenía a Valverde a 2 min 48 s, pero luego de la fracción el segundo es Quintana a 2 min 24 s., es decir, solo perdió con el colombiano, en su mal día, luego de un tremendo error. Y, además, López fue penalizado con 10 segundos.



