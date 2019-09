‘Supermán’ López y Nairo, listos para atacar en una feroz etapa

Miguel Ángel López y Nairo Quintana se alistan para lanzar un feroz ataque en la jornada de este domingo de la Vuelta a España, entre Tineo-Santuario del Acebo, de 154,4 kilómetros, la 15 de la competencia, ideal para sacarse el clavo del viernes, cuando el esloveno dictó cátedra en el ascenso hacia Los Machucos y dejó la general a su favor.

Pero no solamente son ellos los que están listos para eso, también el español Alejandro Valverde y el esloveno Tadej Pogacar, segundo y tercero de la general, respectivamente, saben que será un día duro.



“Estamos listos. No nos damos por vencidos y tenemos que intentar muchas cosas. Es nuestro terreno y no nos vamos a quedar quietos”, señaló López, cuarto en la general y quien aspira a subir en la tabla y ganar una jornada.



Y nada que decir del líder, Primoz Roglic, quien tiene una ventaja manejable, pero no se puede descuidar ni confiarse.



“No conozco las subidas, pero habrá que estar muy pendientes de los rivales. Tengo la camiseta roja, la ventaja, pero la Vuelta no se ha terminado”, declaró Roglic.



La Vuelta tendrá otro duelo en altura, en una fracción con cuatro premios de montaña, todos de primera categoría, el último en la llegada.



Roglic aventaja a Valverde por 2 minutos 25 segundos, a Pogacar por 3,01 minutos, a López por 3,18 minutos y a Nairo por 3 minutos 33 segundos, diferencias cómodas.



Lo que está maduro es la pelea por el podio. Valverde supera a Pogacar por 36 segundos. López tiene a Pogacar a solo 17 segundos y Nairo está a 32 segundos del tercer lugar.



Esa última subida tendrá una extensión de 7,9 kilómetros y duras rampas con inclinación hasta del 15 por ciento.



Así va la general

1. Primoz Roglic 53 h 49 min 19 s

2. Alejandro Valverde a 2 min 25 s

3. Tadej Pogacar a 3 min 01 s

4. Miguel Ángel López a 3 min 18 s

5. Nairo Quintana a 3 min 33 s

6. Rafal Majka a 6 min 15 s



