Camargo, de fracturarse el fémur a ganar la Vuelta a Colombia

Se disputaba el circuito de Ramiriquí, Boyacá, en el 2016. El lote iba compacto y la carrera promediaba su recorrido. Un reductor de velocidad fue el culpable de una fuerte caída.

Varios corredores se fueron al piso, luego de que la bicicleta del ciclista Diego Andrés Camargo Pineda se resbalara en ese momento.



Pasó el grupo, los carros acompañantes frenaron en seco, reanudaron la marcha, pero a un lado de la carretera quedó el cuerpo tirado de Camargo.



La bicicleta estaba lejos del pedalista boyacense, que este domingo ganó la Vuelta a Colombia, tres semanas después de haber logrado la victoria en la clasificación general de la Vuelta de la Juventud.



Camargo no se pudo parar. El dolor de la pierna derecha era insoportable. La ambulancia de la competencia llegó y atendió al corredor que nació el 3 de mayo de 1998, en el municipio de Tuta.

#VColombia70Años 🚵🏽‍♂️🇨🇴 Incomparable el abrazo con los seres amados, los primeros hinchas incondicionales 🙏❤️ Nuestro corredor @diegocamarg098, recibió la bendición de doña Blanca Pineda y don Segundo Camargo, padres del actual líder de la Vuelta a Colombia @LucenErnesto pic.twitter.com/y7OLEfiGv0 — ColombiaTierraDeAtletas - GW Bicicletas (@TierraDeAtletas) November 22, 2020

El hijo de Segundo Isidro y Blanca Nubia y hermano de Martha Lucía, María Adela, Linda Lucía, José Yesid y Jéfferson fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos lo examinaron y tras los exámenes respectivos los rayos X dictaminaron fractura de la cabeza del fémur.



“Me quedé ahí. No me di cuenta de ese reductor y la bicicleta se resbalón. No me pude parar. Me recogieron, fui al hospital”, le contó Camargo a EL TIEMPO.



Fue tan duro el accidente y tan difícil la recuperación,

Ese último tiempo lo que hice fue en pensar si volvía al ciclismo o no. En algunas ocasiones dije no más y tal vez esa fue mi decisión FACEBOOK

TWITTER

"Duré seis meses tratando de volver a caminar bien. Tres fueron de recuperación y los otros de puro descanso. Ese último tiempo lo que hice fue en pensar si volvía al ciclismo o no. En algunas ocasiones dije no más y tal vez esa fue mi decisión", contó Camargo, quien se graduó de bachiller en la Institución Educativa El Cruce, a donde iba en bicicleta todos los días, un recorrido de 3 km de descenso y otros tres subiendo, por eso le gusto la bicicleta.



Ricardo Mesa fue clave. El DT fue el que le inculcó el ciclismo. En el 2015 lo vio en una competencia en Tuta y se dio cuenta que tenía con qué sobresalir. Lo inscribió en el club Evolución Tutense y desde ese instante comenzó por al camino ciclístico.



“Él me convenció para que regresara. No iba a ser capaz. Tal vez el estudio era la mejor solución o el mismo trabajo en el campo, pero Ricardo me lavó el cerebro y volví al ciclismo”, recordó.



De niño jugó fútbol, pero nunca quiso dedicarse a ese deporte. Llegaba a las 6:30 de la mañana al instituto, estudiaba, salía al medio día y regresaba a su casa.



Sus padres nunca tuvieron que ir al colegio por las travesuras de Diego, porque él, a pesar de gustarse la recocha, nunca se metió en líos.



Vive con sus padres y su hermano menor, Jefferson, lo hace en la fina San Isidrio, de la vereda Alisal, a 15 km de Tuta. Allí, una vez dejaba la bicicleta pegada a la pared de la casa, dejaba los libros, comía algo y se iba para el campo.



“Me tocaba a ayudar en el trabajo de mi papá. Me gustaba hacer de todo, más que todo en los cultivos, sembrar papa, en esas me la pasaba, ese era el diario vivir”, comentó.

Diego Camargo en la fnca y con sus padres, Segundo Isidro y Blanca Nubia. Foto: Archivo particular

Ningún antecedente



Diego Camargo no entiendo por qué el ciclismo en su profesional. Ni en la familia paterna ni materna los deportes eran algo principal. Nadie había cogido una bicicleta, nadie se inscribió en un club ni participó en una carrera, ni siquiera como aficionado, pero la vida es así, ella le tenía señalado el camino a Diego.



“Cuando les dije a mis papás que quería ser ciclista, por allá en el 2015, a ellos no les gustó mucho. Por eso les propuse un trato, si me iba bien, pues seguía, pero si no era así, pues estudiaría ingeniería civil, la carrera. Seguí en el ciclismo. No les gustaba por eso de las caídas, de los peligros, pero me comenzó a rendir”, agregó Diego, quien mide 1,76 m de estatura y pesa 62 kilos.



Camargo se destacó en una carrera en Jenesano, Boyacá. Después corrió la Vuelta a Antioquia, la Vuelta de la Juventud. En esta última no tenía experiencia, pero fue sexto en el paso por el alto de Letras.



El tiempo pasó rápido. En el 2017 fue séptimo en la Vuelta de la Juventud, el año pasado fue décimo, ganó la contrarreloj y la general de la Vuelta a Boyacá. Ha estado en equipos de Boyacá, Coldeportes y ahora el Colombia Tierra de atletas.



Carlos Mario Jaramillo lo llevó a dos clásicos RCN, en el 2018 le ayudó a ganar a Álex Cano a carrera y estuvo en la Vuelta a Colombia del año pasado.



Cuando supo que Coldeportes no seguía se asustó. Pensó que había sido todo en el ciclismo, pero Luis Cely e abrió las puertas en el Colombia Tierra de Atletas.



Este año fue a Europa, un recorrido poco agradable, púes sufrió mucho. Aprendió, como él mismo dice, a correr más tranquilo, pues siempre se destacó por ser un corredor desesperado. Los resultados no se dieron. Llegó con mucha ilusión, pero regresó cabizbajo, achantado.



“Quería ir a ganar en Europa, pero llegué allá y no hice nada, eso me dio duro. Me achanté, queríamos hacer resultados, pero nos fue muy mal. Tuve muchos errores. Tal vez entrené demasiado, pero sabía que había que recuperarse y seguir”, dijo el admirador de Alberto Contador y quien respeta a Nairo Quintana.

Diego Camargo. Foto: Archivo particular



Quiere correr un Tour de Francia, estar en el podio. Sus dotes de escalador son eximios y va muy bien en el tramo contrarreloj.



Es devoto del Señor de la Misericordia. No conoció a Miguel Sanabria, el ciclista de Tuta que ganó la Vuelta a Colombia de 1996.



Diego Camargo no tiene novia, tampoco hijos y a sus 22 años no ha caído en cuenta de la dimensión de los resultados que ha conseguido en este 2020, un año difícil por la pandemia, que ha cambiado la manera de pensar, de entrenar y de correr de los ciclistas.



Algún día, Camargo se levantará, se pegará dos cachetadas en su cara y despertará de este sueño, el mismo que solo han tenido Rafael Antonio Niño (1970) y Oliverio Rincón (1989), de haber ganado en un mismo año la Vuelta a Colombia y la prueba juvenil más importante del país.



