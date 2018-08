Vuelta a Colombia ya ni siquiera es plataforma para exportar

La Vuelta a Colombia de este año mostró más de lo mismo: una carrera sin emoción, en la que los ciclistas fueron muy defensivos, otros llegaron sin el tanque que se necesitaba. No hubo emoción, salvo ciertos chispazos de los mismos veteranos de siempre que intentaron mover la prueba. Pocos jóvenes tipo exportación y los ojos del aficionado aún más lejanos del pelotón nacional.

La experiencia que tenemos en los últimos años es que la Vuelta de la Juventud se ha vuelto en el alimentador de los equipos colombianos como de equipos del extranjero, de eso no hay ninguna duda FACEBOOK

TWITTER

Y para hacer aún más evidente esta problemática, en tierra de excelsos escaladores, un ecuatoriano, Jonathan Caicedo, los mandó a la lona y les ganó el título. También, la gran estrella que llegó con los pergaminos de haber ganado la Vuelta a España del 2013, Chris Horner, nunca se escuchó.



Esto también ha hecho que los ojos de los cazatalentos ya no estén en la Vuelta a Colombia, sino que se posen sobre la Vuelta de la Juventud y del Porvenir, que se han convertido en un escenario ideal para dar el salto a Europa y comenzar a poner a escuchar sus nombres en el Viejo Continente.



“La experiencia que tenemos en los últimos años es que la Vuelta de la Juventud se ha vuelto en el alimentador de los equipos colombianos como de equipos del extranjero, de eso no hay ninguna duda, porque los talentos maduraron muy rápido, desde que los traemos de la Vuelta del Futuro, la Vuelta del Porvenir, ahí muestran condiciones excepcionales. Inmediatamente los metemos a las selecciones Colombia para todos los eventos de ruta a nivel mundial, y estos muchachos inmediatamente son contratados, no los dejan llegar ni siquiera a la Vuelta a Colombia”, le dijo a EL TIEMPO Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Este pensamiento en parte es compartido por José Julián Velásquez, técnico del Team Medellín, quien también afirma que en la Vuelta a Colombia aún hay ciclistas que se pueden llevar a Europa.

Jonathan Caicedo, ciclista ecuatoriano. Foto: Fedeciclismo

“Creo que hay parte y parte. Hay personas que buscan corredores en la Vuelta de la Juventud y en los campeonatos nacionales, pero también en la Vuelta a Colombia. Buscan un 60 por ciento en la Vuelta a la Juventud y un 40 por ciento en la Vuelta a Colombia”, le comentó a este diario.



Sin embargo, los últimos dos grandes ciclistas que viajaron a Europa después de correr en la Vuelta a Colombia fueron Sergio Luis Henao y Darwin Atapuma.



Por su parte, Luis Cely, director técnico del equipo Strongman, asegura que la Vuelta a Colombia sí es un buen escenario para mostrar la renovación del ciclismo colombiano y aunque no sean muchos los que se exhiben, sí hay frutos del trabajo desde abajo.



“La Vuelta a Colombia con el resultado con Sergio Higuita, que es quinto; Brayan Hernández, que es 12, y Aldemar Reyes, que es 13. Se sigue viendo la nueva renovación, pero es que una carrera de 15 días para que la gane un ciclista sub-23 es complicado”, comentó.



Eso sí, lo que deja claro Cely es que ahora “vienen al país dos o tres mánagers, les ofrecen ir a Europa, pagan poquito y ellos se van”.



Las diferencias de pensamiento existen, pero las evidencias están expuestas a la luz pública. Siempre se escuchan a los mismos ganar; hacer una lista de posibles candidatos al título es fácil porque basta con mirar a los de los años anteriores. Lo peor del tema es que ahora estos ciclistas no dan espectáculo sobre la bicicleta. Las vueltas para los juveniles son las apetecidas y la Vuelta a Colombia está pasando a segundo plano.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4