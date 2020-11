Este viernes, el primer pedalazo de una luchada Vuelta a Colombia

Después de una larga espera y lucha para poder salir a la carretera, este viernes se dará inicio a la Vuelta a Colombia 2020, con una etapa con inicio y final en Villa de Leyva, sobre 161,5 km.

En su versión número 70, la ronda colombiana tendrá como gran atractivo los finales en el Alto de La Línea, El Tambo y cronoescalada de 22 kilómetros entre Chinchiná y la Torre de Chipre de Manizales, lugar que desde su inclusión en la primera edición del Tour Colombia 2.1, ha regalado espectáculo entre los mejores escaladores del país.



También se descubrirán nuevas poblaciones en los finales de Macanal (Boyacá), Guasca (Cundinamarca), Belalcázar (Caldas) y la salida de la tercera fracción en Sutatenza (Boyacá).



“La Vuelta a Colombia es una carrera muy importante para todos los equipos siempre, pero este año un poco más; una carrera que viene en una época diferente pero muy apetecida. Va a ser una carrera muy disputada y con grandes emociones”, expresó Óscar Sevilla, ciclista del Team Medellín.



El pelotón recorrerá 1.196.4 kilómetros en 10 días de competencia que conmemorarán los 70 años del evento que nació en 1951 gracias a las gestiones de Efraín Forero Triviño, el ‘Indomable Zipa’, quien se atrevió a desafiar la rústica geografía nacional en compañía de un grupo de valientes aventureros que marcaron el rumbo de la que con el tiempo se convirtió en la competencia más importante y tradicional del ciclismo colombiano.

Eatapas:

Etapa 1: viernes 13 de noviembre – circuito 161.5 km

Recorrido: Villa de Leyva – Sáchica – Sutamarchán – Villa de Leyva

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Frente Colsubsidio C.C. La Villa – Villa de Leyva

Llegada: Frente Colsubsidio C.C. La Villa – Villa de Leyva



Etapa 2: sábado 14 de noviembre – Sábado – 149.5 km

Recorrido: Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Sisga – Machetá – Guateque – Macanal

Hora de salida: 9:00 am

Hora de Llegada: 1:30 pm

Salida: AV. Universitaria Éxito – Tunja

Llegada: Parque Principal de Macanal



Etapa 3: 15 de noviembre – Domingo – 144.6 km

Recorrido: Sutatenza – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Peaje Albarracín – Regreso – Sesquilé – Guatavita – Cuatro Esquinas- Guasca.

Hora de salida: 9:30 am

Hora de llegada: 12:30 pm

Salida: Frente Iglesia de Sutatenza

Llegada: entrada de Guasca



Neutralización hasta Ibagué

Etapa 4: lunes 16 de noviembre – 100 km (10 Vueltas)

Recorrido: Circuito calles de Ibagué.

Hora de salida: 11:00 am

Hora de llegada: 2:00 pm

Salida: Frente a Deportes Ibagué

Llegada: Frente a Deportes Ibagué



Etapa 5: martes 17 de noviembre – 122.8 km

Recorrido: Ibagué – Picaleña – Buenos Aires – Viaducto – Cruce de Variante y Chicoral – Regreso – Viaducto – Peaje -Variante Ibagué – Armenia – Cajamarca – Alto de La Línea.

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Kra 2 Plaza de Bolívar – Ibagué

Llegada: Alto de La Línea – Caseta

Neutralización hasta Armenia



Etapa 6: miércoles 18 de noviembre – 145.4 km

Recorrido: Armenia – Tebaida – La Paila – Cartago – Pereira – Dosquebradas – El Tambo

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:00 pm

Salida: Plaza de Bolívar – Armenia

Llegada: Mirador El Tambo



Etapa 7: jueves 19 de noviembre – CRI 22.2 km

Recorrido: Chinchiná – La Siria – La Uribe – Mirador Torre de Chipre – Manizales.

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 1:00 pm

Salida: Frente al Parque de Chinchiná

Llegada: Mirador Torre de Chipre – Manizales



Etapa 8: viernes 20 de noviembre – 163.3 km

Recorrido: Manizales -La Siria – Chinchiná – Variante Santa Rosa de Cabal – Dosquebradas Kra 10 – Viaducto Pereira 30 de Agosto – Cartago – Obando – Regreso – Cerrito – La Virginia – Belalcázar.

Hora de salida: 8:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Kra 22 Frente Alcaldía de Manizales

Llegada: Parque principal de Belalcázar

Neutralización hasta La Pintada





Etapa 9: sábado 21 de noviembre – Sábado – 87.1 km

Recorrido: 6 km antes de La Pintada – Pintada – Minas – Av San Juan – Alcaldía de Medellín.

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: 6 km antes de La Pintada- RIOMAR

Llegada: AV San Juan Frente a la Alcaldía de Medellín



Etapa 10: domingo 22 de noviembre – 100 km (10 vueltas)

Recorrido: Circuito calles de Medellín

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 11:30 am

Salida: AV El Poblado

Llegada: AV El Poblado



Con información de la oficina de prensa*