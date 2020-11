Otro duro reto: la Vuelta a Colombia femenina

Con la inclusión del equipo femenino de las Fuerzas Armadas, la Vuelta a Colombia Femenina, en su quinta versión, contará con la participación de 134 ciclistas pertenecientes a 24 equipos de todo el país, que competirán por el título de la prestigiosa competencia para damas del 7 al 11 de noviembre por los departamentos de Boyacá y Santander.

El lote presentará un amplio y selecto grupo de corredoras entre las que se destacan la chilena Aranza Villalón, vigente campeona que comandará la formación de Avinal GW Sistecrédito, que también presentará como una de las incorporaciones más atractivas, a la mexicana Brenda Santoyo, ganadora de etapa en la edición 2018 vistiendo los colores del Swapit Agólico.



Una de las notas destacadas de la carrera será el regreso de María Luisa Calle a las carreras por etapas del ciclismo colombiano.



Lo hará como una de las bazas del equipo JB Flowerpack Pedalea, dirigido por Antonio Ravelo.



La subcampeona Camila Valbuena (Colombia Tierra de Atletas); la risaraldense Natalia Muñoz, podio y ganadora de dos etapas; las campeonas nacionales Lina Marcela Hernández y Catalina Gómez (Colnago CM Team); la campeona de los Juegos Nacionales, Katherin Montoya (Colnago CM Team); la venezolana Lilibeth Chacón (Merquimia Proyecta Team); las boyacenses Lorena Colmenares y Serika Gulumá (Boyacá Raza de Campeones); la vigente campeona de la Vuelta al Tolima, Yenifer Ducuara (Merquimia Proyecta Team), la grata revelación del evento, Andrea Alzate (Colnago CM Team); y la tricampeona de la Vuelta a Colombia Femenina, Ana Cristina Sanabria, conforman un listado de gran calidad para la competencia que empezará su curso en Cómbita con un parcial de 51.2 kilómetros con final en Tibasosa.





Es la cifra más alta desde la creación del evento, pero no la primera vez que habrá más de 100 corredoras en la línea de partida. En 2016 fueron inscritas 105 ciclistas; en 2017 y 2018, 98; y en 2019, 82.



La presentación de equipos, confirmación de corredoras y congreso técnico se llevarán a cabo el viernes 6 de noviembre con horarios establecidos por la organización del evento.



El trazado



Etapa 1: Sábado 7 de noviembre – 51.2 KM

Recorrido: Cómbita – Paipa – Duitama – Tibasosa.

Hora de salida: 10:30 AM

Hora de llegada: 12:30 PM



Etapa 2: Domingo 8 de noviembre – C.R.I. 15,3 KM

Recorrido: Firavitoba – Pesca.

Hora de salida: 8:30 AM

Hora de llegada: 12:30 PM



Etapa 3: Lunes 9 de noviembre – 78,1 KM

Recorrido: Circuito en Sogamoso y finalizando en Monguí.

Hora de salida: 10:00 AM

Hora de llegada: 12:30 PM



Etapa 4: Martes 10 de noviembre 83.9 KM

Recorrido: Tunja – Arcabuco – Moniquirá – Barbosa – Hotel Arrayanes – Vélez.

Hora de salida: 9:30 AM

Hora de llegada: 12:30 PM



Etapa 5: Miércoles 11 de noviembre – 92,0 KM

Recorrido: Barbosa – Pte. Nacional – Saboyá – Chiquinquirá – Tinjacá – Sutamarchán – Villa de Leyva.

Hora de salida: 9:00 AM

Hora de llegada: 12:30 PM



