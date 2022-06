La ciudad de Barranquilla será la encargada de darle apertura a la edición 72 de la Vuelta a Colombia 2022, evento perteneciente al calendario UCI 2.2, que recorrerá del 3 al 12 de junio más de 1.400 kilómetros entre los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Boyacá.

El inicio de la Vuelta a Colombia regresa a Barranquilla 15 años después, luego de la edición de 2007, en la que se dio comienzo con un prólogo de 6.6 kilómetros, que fue ganado por Santiago Botero.



En esta oportunidad la carrera más tradicional del país, que se celebra ininterrumpidamente desde 1951, comenzará con una fracción de 123.4 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena, y tendrá etapas de gran exigencia para los pedalistas, como la cuarta, que tendrá 158.4 kilómetros entre Caucasia y Yarumal, con un premio de montaña fuera de categoría en el Alto de Ventanas, y uno de segunda categoría en el Alto Minavieja.



También se destaca la quinta fracción entre Yarumal y La Unión, que tendrá tres premios de montaña; la octava entre Sopo y Somondoco, con dos premios de montaña de tercera categoría, y la novena entre Guateque y Santa Rosa de Viterbo, con cuatro premios de montaña, tres de ellos de tercera categoría.



La Vuelta a Colombia 2022 culminará con una contrarreloj individual de 41.9 kilómetros, entre Paipa y Tunja, similar a la que se disputó en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995, y que fue ganada por el español Miguel Indurain.



En total serán 176 ciclistas los que tomen la partida de esta competencia, en la que estarán presentes cinco equipos extranjeros, y en la que se buscará al sucesor del antioqueño José Tito Hernández, que se coronó campeón de la edición 2021.

El recorrido



Etapa 1: viernes 3 de junio (123.4 kilómetros)

Recorrido: Barranquilla-Pto Colombia-Loma Arena-Cartagena

Hora de salida: 9:00 am.

Hora de llegada: 12:30 pm.

Sitio de salida: Calle 79 Malecón – Barranquilla

Sitio de llegada: Av. Santander Calle 31 – Cartagena



Etapa 2: sábado 4 de junio – (176.7 kilómetros)

Recorrido: Cartagena-Turbaco-Arjona-San Juan Nepomuceno-San Jacinto-Carmen-Ovejas-Corozal-Sincelejo

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:00 pm.

Sitio de salida: Av. El Bosque INEM – Cartagena

Sitio de llegada: Kra 25 Calle 16 – Sincelejo



Etapa 3: domingo 5 de junio – (116.9 kilómetros)

Recorrido: Sincelejo-Sampués-Chinú-LaY-Ciénaga De Oro-Cerete-Montería.

Hora de salida: 8:30 am.

Hora de salida: 12:30 pm.

Sitio de salida: Calle 21 Parque de Sincelejo

Sitio de llegada: Calle 27 Catedral de Montería



Neutralización a Caucasia



Etapa 4: lunes 6 de junio – (158.4 kilómetros)

Recorrido: Caucasia-Taraza-Valdivia-Alto Ventanas-Yarumal.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:00 pm.

Sitio de salida: frente Alcaldía de Caucasia

Sitio de llegada: Kra 20 Parque de Yarumal



Etapa 5: martes 7 de junio – (189.1 kilómetros)

Recorrido: Yarumal-Llanos-Don Matías-Bello-Guarne-Rionegro-La Ceja-La Unión.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:30 pm.

Sitio de salida: Kra 20 Parque de Yarumal

Sitio llegada: Calle 10 Parque de la Unión



Etapa 6: miércoles 8 de junio – (202.6 kilómetros)

Recorrido: Rionegro-Marinilla-Santuario-Cocorná-Doradal-Puerto Salgar-La Dorada.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:30 pm.

Sitio de salida: Calle 43 Kra 50 Rionegro

Sitio de llegada: Kra 2 Calle 15 y 16 Parque de La Dorada



Neutralización a Mariquita



Etapa 7: jueves 9 de junio – 140.4 kms

Recorrido: Mariquita-Honda-Guaduas-AltoTrigo-Villeta-La Vega-Alto Del Vino.

Hora de salida: 8:30 am.

Hora de llegada: 1:30 pm.

Sitio de salida: Kra 3 Alcaldía de Mariquita

Sitio de llegada: Alto del Vino



Etapa 8: viernes 10 de junio – (96.3 kilómetros)

Recorrido: Sopo-Tocancipá-Gachancipá-Sisga-Macheta-Guateque-Somondoco.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:30 pm.

Sitio de salida: frente Alcaldía de Sopo

Sitio de llegada: Kra 3 Calle 5 Alcaldía de Somondoco



Etapa 9: sábado 11 de junio – (182.2 kilómetros)

Recorrido: Guateque-Macheta-Sisga-Choconta-Villapínzon-V/Quemada-Tunja-Paipa-Duitama-Santa Rosa De Viterbo.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 1:30 pm.

Sitio de salida: Kra 6 Alcaldía de Guateque

Sitio de llegada: Kra 5 Parque de Santa Rosa Viterbo



Etapa 10: domingo 12 de junio – (CRI 41.9 kilómetros)

Recorrido: Paipa-Tunja.

Hora de salida: 8:00 am.

Hora de llegada: 12:30 am.

Sitio de salida: Vía Central Terminal de Paipa

Sitio de llegada: Kra 9 Plaza de Bolívar-Tunja



