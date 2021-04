La Vuelta a Colombia busca ganarle el embalaje a la pandemia

La Vuelta a Colombia arranca este viernes con un prólogo de 7,6 kilómetros en Yopal, Casanare, en medio de muchas dificultades que ha tocado sortear debido a la pandemia y a las consecuencias que este problema de salud mundial ha generado.

Si bien todo está montado para su realización para nadie es un secreto de los inconvenientes que el ciclismo colombiano ha tenido.



La Vuelta se realiza, tras la cancelación de los Nacionales de Ruta, del Tour Colombia, la carrera más importante del país, y de varias pruebas de índole nacional que no han podido cumplir.



La Vuelta vuelve a la condición de ser de la categoría 2.2 de la Unión Ciclista Internacional y esta vez quiere ganarle el embalaje a la problemática que ha generado el covid-19.



“Los más complicado ha sido suspender muchas actividades del año pasado y otras este año, como los Nacionales de Ciclismo, el Tour Colombia. Conseguimos hacer los eventos más importantes en el 2020 y nos proponemos hacer lo mismo en el 2021, con todos los protocolos de seguridad”, dijo el presidente de la Fedeciclismo, Mauricio Vargas.

Juan Pablo Suárez, ganador de la etapa 9 de la Vuelta a Colombia en Medellín. Foto: Prensa Fedeciclismo



Y agregó: “Económicamente lo que ha pasado es todos hemos salido perjudicados. Es difícil comercializar los eventos. Los patrocinadores entran con temor, no invierten porque no se sabe si se hará la carrera. Eso no ha permitido que los apoyos sean grandes. Los gobiernos regionales no han apoyado porque invierten en el tema de la salud”.



Los equipos también se han visto perjudicados. La mayoría adoptó medidas de bajar salarios a sus corredores para tratar de subsistir y competir.



“Los presupuestos se han visto perjudicados, pus toca hacer muchas más pruebas de covid a todo el plantel. Las habitaciones máximo dos personas y eso conlleva invertir más dinero. Hemos cambiado y a la larga eso nos ha servido”, señaló Luis Cely, DT del Colombia Tierra de Atletas.



Para el estratega, que defiende el título de la carrera del año pasado cuando la obtuvo con Diego Camargo, competir en la Vuelta es difícil porque no se sabe n las condiciones de los corredores.



“Hay incertidumbre, no se sabe en qué condiciones están los ciclistas. Hay pedalistas que entrenan bien, pero llegan a las pruebas y no andan. En mi caso, no sé cómo llegan mis corredores”, señaló.



Juan Pablo Suárez hace parte del equipo EPM y señala que si bien lo deportivo es un inconveniente que se puede sortear, el tema más complicado es la situación de los ciclistas.



“Son varios los perjudicados. Unos se quedaron sin equipo, otros se bajaron el salario, varios equipos no han recibido ayudas y el pago mensual no llega, se posterga. Hay ciclistas que tuvieron que trabajar, que las familias les tuvieron ayudaron y los que hemos recibido salarios somos muy pocos”, indicó.

Suárez coincide en que esta Vuelta a Colombia traerá muchas sorpresas, pues a esta altura del año afrontar la principal competencia del país sin ninguna carrera anterior dará al traste con muchos objetivos.



““No hemos competido. Hemos entrenado, pero no es lo mismo. Estamos en abril y sin carreras todo es incierto, no se sabe cuál será nuestro rendimiento y todo por este problema de la pandemia. Es delicado correr sin carreras”, señaló Suárez.



Oscar Sevilla ha ganado la carrera en 2013, 2014 y 2015 y es pieza clave en el Team Medellín, conjunto que también se ha visto afectado.



“No se sabe la condición de cada uno. Será una Vuelta a ciegas. Es una incógnita, será una carrera local, con mucha incertidumbre. Se ha trabajado, pero faltará ritmo de carrera”, precisó Sevilla.



La competencia terminará en Bogotá el 25 de abril, tocará territorio de la capital del país, tras 12 a años de no disputarse en la capital del país.



El recorrido:



Etapa 1

Viernes 16 de abril

Recorrido: prólogo Yopal – 7.6 km

Salida: Carrera 1ra con calle 30

Llegada: Carrera 1ra con calle 30



Etapa 2

Sábado 17 de abril – 188.1 km

Recorrido: Yopal – Paz de Ariporo – Yopal

Salida: Parque Nonato Pérez

Llegada: Cra 29 frente a Unicentro Yopal



Etapa 3

Domingo 18 de abril

Recorrido: Paipa – Tunja – Tocancipá – 140.2 km

Salida: Parque Principal – Cra 21

Llegada: Variante antigua frente a TM

Óscar Sevilla, corredor del Team Medellín. Foto: Team Medellín



Etapa 4

Lunes 19 de abril

Recorrido: Mosquera – Girardot – Ibagué – 181-1 km

Salida: Parque Principal Mosquera

Llegada: Carrera 2da Plaza de Bolívar



Etapa 5

Martes 20 de abril

Recorrido: Ibagué – Chicoral – Alto de La Línea – 122.2 km

Salida: Plaza de Bolívar

Llegada: Alto de La Línea



Etapa 6

Miércoles 21 de abril

Recorrido: Armenia – La Paila – Cartago – Belalcázar – 146 km

Salida: Plaza de Bolívar

Llegada: Carrera 4ta Parque Principal



Etapa 7

Jueves 22 de abril

Recorrido: Cenicafé – Torre de Chipre (Manizales) – 19.8 km

Salida: Cenicafé

Llegada: Mirador de Chipre



Etapa 8

Viernes 23 de abril

Recorrido: Manizales – Alto de Letras – Mariquita – 118.8 km

Salida: Alcaldía de Manizales

Llegada: Calle 7 ma – Frente a Caja Social



Etapa 9

Sábado 24 de abril

Recorrido: Mariquita – Honda – Guaduas – Villeta – La Vega – Alto del Vino – 140.4 km

Salida: Carrera 3ra Alcaldía de Mariquita

Llegada: Alto del Vino

Etapa 10

Domingo 25 de abril – Circuito

Distancia total: 126 km (10 vueltas)

Recorrido: Parque Nacional – Calle 36 – Carrera 5ta – Calle 32 Perseverancia – Avenida Circunvalar – Calle 74 – Carrera 7ma – Parque Nacional

Salida y Llegada: Carrera 7ma Parque Nacional



Lisandro Rengifo

Redactor de el tiempo

@lisandroabel