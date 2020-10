Recorrido oficial de la Vuelta a Colombia 2020

La carrera por etapas con mayor tradición del país, la Vuelta a Colombia, festejará su 70 aniversario con un trazado total de 10 etapas que empezará y finalizará con dos circuitos: el primero en la turística población de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, y el cierre en la tradicional Avenida El Poblado, de Medellín.

El evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia, dónde se conocerá al monarca nacional de la ruta en la categoría élite.



En su versión número 70, la ronda colombiana tendrá como gran atractivo los finales en el Alto de La Línea, El Tambo y cronoescalada de 22 kilómetros entre Chinchiná y la Torre de Chipre de Manizales, lugar que desde su inclusión en la primera edición del Tour Colombia 2.1, ha regalado espectáculo entre los mejores escaladores del país.



También se descubrirán nuevas poblaciones en los finales de Macanal (Boyacá), Guasca (Cundinamarca), Belalcázar (Caldas) y la salida de la tercera fracción en Sutatenza (Boyacá).



El pelotón recorrerá 1.196.4 kilómetros en 10 días de competencia que conmemorarán los 70 años del evento que nació en 1951 gracias a las gestiones de Efraín Forero Triviño, el ‘Indomable Zipa’, quien se atrevió a desafiar la rústica geografía nacional en compañía de un grupo de valientes aventureros que marcaron el rumbo de la que con el tiempo se convirtió en la competencia más importante y tradicional del ciclismo colombiano.



A lo largo de 70 años, 45 corredores han levantado el título de campeón, siendo Rafael Antonio Niño el máximo ganador de la historia con seis galardones entre 1970 y 1980. José Beyaert (1952), José Gómez del Moral (1957), José Rujano (2009), Oscar Sevilla (2013, 14 y 15) y Jhonatan Caicedo (2018), figuran como los campeones extranjeros. Fabio Duarte es el actual campeón y defenderá el título con el Team Medellín.



Recorrido



Etapa 1: viernes 13 de noviembre – circuito 161.5 km

Recorrido: Villa de Leyva – Sáchica – Sutamarchán – Villa de Leyva

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Frente Colsubsidio C.C. La Villa – Villa de Leyva

Llegada: Frente Colsubsidio C.C. La Villa – Villa de Leyva



Etapa 2: sábado 14 de noviembre – Sábado – 149.5 km

Recorrido: Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Sisga – Machetá – Guateque – Macanal

Hora de salida: 9:00 am

Hora de Llegada: 1:30 pm

Salida: AV. Universitaria Éxito – Tunja

Llegada: Parque Principal de Macanal



Etapa 3: 15 de noviembre – Domingo – 144.6 km

Recorrido: Sutatenza – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Peaje Albarracín – Regreso – Sesquilé – Guatavita – Cuatro Esquinas- Guasca.

Hora de salida: 9:30 am

Hora de llegada: 12:30 pm

Salida: Frente Iglesia de Sutatenza

Llegada: entrada de Guasca



Neutralización hasta Ibagué

Etapa 4: lunes 16 de noviembre – 100 km (10 Vueltas)

Recorrido: Circuito calles de Ibagué.

Hora de salida: 11:00 am

Hora de llegada: 2:00 pm

Salida: Frente a Deportes Ibagué

Llegada: Frente a Deportes Ibagué



Etapa 5: martes 17 de noviembre – 122.8 km

Recorrido: Ibagué – Picaleña – Buenos Aires – Viaducto – Cruce de Variante y Chicoral – Regreso – Viaducto – Peaje -Variante Ibagué – Armenia – Cajamarca – Alto de La Línea.

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Kra 2 Plaza de Bolívar – Ibagué

Llegada: Alto de La Línea – Caseta

Neutralización hasta Armenia



Etapa 6: miércoles 18 de noviembre – 145.4 km

Recorrido: Armenia – Tebaida – La Paila – Cartago – Pereira – Dosquebradas – El Tambo

Hora de salida: 9:00 am

Hora de llegada: 1:00 pm

Salida: Plaza de Bolívar – Armenia

Llegada: Mirador El Tambo



Etapa 7: jueves 19 de noviembre – CRI 22.2 km

Recorrido: Chinchiná – La Siria – La Uribe – Mirador Torre de Chipre – Manizales.

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 1:00 pm

Salida: Frente al Parque de Chinchiná

Llegada: Mirador Torre de Chipre – Manizales



Etapa 8: viernes 20 de noviembre – 163.3 km

Recorrido: Manizales -La Siria – Chinchiná – Variante Santa Rosa de Cabal – Dosquebradas Kra 10 – Viaducto Pereira 30 de Agosto – Cartago – Obando – Regreso – Cerrito – La Virginia – Belalcázar.

Hora de salida: 8:00 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: Kra 22 Frente Alcaldía de Manizales

Llegada: Parque principal de Belalcázar

Neutralización hasta La Pintada





Etapa 9: sábado 21 de noviembre – Sábado – 87.1 km

Recorrido: 6 km antes de La Pintada – Pintada – Minas – Av San Juan – Alcaldía de Medellín.

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 1:30 pm

Salida: 6 km antes de La Pintada- RIOMAR

Llegada: AV San Juan Frente a la Alcaldía de Medellín



Etapa 10: domingo 22 de noviembre – 100 km (10 vueltas)

Recorrido: Circuito calles de Medellín

Hora de salida: 8:30 am

Hora de llegada: 11:30 am

Salida: AV El Poblado

Llegada: AV El Poblado



