'Supermán' López deberá esperar un año para defender un título

La edición 100 de la Vuelta Ciclista a Cataluña, cuya celebración estaba prevista entre 23 y el 29 del pasado mes de marzo, se disputará finalmente en marzo de 2021, según informó la organización en un comunicado, por lo que el boyacense, Miguel Ángel 'Supermán' López defenderá el título hasta el año próximo.

La carrera, que no se celebró en las fechas previstas debido a la pandemia de la Covid-19, tendrá lugar el próximo año con el fin de “afrontarla con las máximas garantías”, argumentaron los organizadores, que en las últimas semanas no habían descartado hasta este lunes la posibilidad de encontrar un hueco en el calendario de 2020.



"La prioridad absoluta ahora es la lucha contra el Covid-19 y evitar su propagación. El calendario ciclista que ha hecho oficial la UCI ha quedado reducido a prácticamente tres meses, y lo que tenemos claro es que queremos celebrar una edición 100 con las máximas garantías y con las mejores figuras mundiales ", comentó el director general de la Vuelta, Rubèn Peris.



Según los organizadores, uno de los factores que se ha tenido en cuenta es “que la las competiciones deportivas con gran afluencia de público no estarán permitidas en los próximos meses en Cataluña”.



Además, el calendario ciclista, con la disputa del Tour de Francia en el mes de septiembre, y posteriormente la celebración del Giro de Italia y la Vuelta a España, además de la disputa de los cinco Monumentos y el Mundial de Ciclismo, limitaba las opciones para de celebrar la prueba en 2020.



"Tenemos clarísimo que no queremos hacer la Vuelta a cualquier precio. No tendría sentido hacerla coincidiendo con el Tour, el Giro o la Vuelta, compitiendo por los mejores corredores y las audiencias televisivas. Tampoco nos planteamos hacerla en un formato reducido de días. Por eso creemos que la opción más sensata y adecuada es hacerla en nuestras fechas habituales el año 2021 ", añadió Peris en el comunicado.



En este sentido, Peris envió un mensaje de optimismo: “Aunque no la hagamos este 2020, el año que viene seguirá siendo la Vuelta del centenario de ediciones, una efeméride muy especial, y una cifra que en las pruebas por etapas sólo han conseguido el Tour de Francia y el Giro de Italia”.



La Vuelta Ciclista a Cataluña, que vivió su primera edición en 1911, se había celebrado de forma ininterrumpida desde el año 1939, justo después de la Guerra Civil Española y la última fue el año pasado cuando el colombiano López la ganó.



EFE