El ciclista colombiano Egan Bernal volverá a competir en una gran carrera en la Vuelta a Cataluña, tras el grave accidente que sufrió a principios de 2022 en Colombia, y que le hizo pasar por el quirófano para recuperarse de fracturas en algunas vértebras, el fémur, la rótula y varias costillas.

Egan, de regreso

Egan Bernal

El ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 estará en la Vuelta del 20 al 26 de marzo, en su inicio de temporada en Europa, tras la lesión de rodilla que sufrió en la Vuelta a San Juan (Argentina) y que le ha mantenido mes y medio en recuperación, según ha informado su equipo INEOS Grenadiers.



Desde la grave lesión que sufrió hace ya más de un año, el colombiano solo había participado en la Vuelta a San Juan este año y en el Vuelta a Dinamarca, el Tour alemán, el Giro della Toscana y la Copa Sabatini el año pasado.



El gran objetivo de Bernal en estos meses es alcanzar una buena condición física, mental y deportiva para participar en el Tour de Francia, que empieza el 1 de julio.



En la 'Volta', el colombiano no llegará como líder de escuadra, en un equipo formando por el español Jonathan Castroviejo, Ethan Hayter (GB), Luke Plapp (AUS), Salvatore Puccio (ITA), Geraint Thomas (GB) y Ben Tullet (GB).



Hora y dónde ver

Egan Bernal, feliz en Dinamarca.

Claro Sports transmitirá toda la Vuelta a Cataluña. Estos son sus horarios:

Lunes 20 de marzo: 9:15 a.m. 1ª Etapa. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 1646 kms.

Martes 21 de marzo: 9:15 a.m. 2ª Etapa. Mataró – Vallter, 165 kms.

Miércoles 22 de marzo: 9:15 a.m. 3ª Etapa. Olost - La Molina, 180 kms.

Jueves 23 de marzo: 9:30 a.m. 4ª Etapa. Llívia (12:25)-Sabadell (16:46), 190 kms.

Viernes 24 de marzo: 9:30 a.m. 5ª Etapa. Terres de l’Ebre - Lo Port, 178,6 kms.

Sábado 25 de marzo: 9:15 a.m. 6ª Etapa. Martorell - Molins de Rei, 177 kms.

Domingo 26 de marzo: 5:15 a.m. 7ª Etapa. Barcelona - Barcelona, 142 kms.

DEPORTES

*Con EFE