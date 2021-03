¡Urgente! El coronavirus ataca a la Vuelta a Cataluña

Una sensible baja tendrá la Vuelta a Cataluña, se trata del equipo Alpecin-Fenix, quien no viajará a España, tras confirmarse que tres personas de la escuadra dieron positivo por el nuevo coronavirus.

En primera instancia, la idea fue reemplazar a los contagiados, pero la maniobra no la pudieron realizar, por lo que decidieron no competir en la carrera.



La escuadra entró en cuarentena una vez se conocieron los positivos. Se conoció que los afectados están aislados y gozan de buena salud.



"Tres miembros de Alpecin-Fenix ​​arrojaron recientemente resultados positivos en las pruebas. Para minimizar el riesgo de propagación del virus, se decidió aislar y poner en cuarentena a todo el personal del equipo que se suponía que viajaría a la Vuelta", dijo el equipo en el comunicado.



Y agregó: "Dado que es imposible para nuestro equipo reemplazar a todo el personal de la carrera, por lo tanto, de acuerdo con los organizadores, no estaremos presentes en la edición del centenario de la Vuelta".



