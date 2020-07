Israel retira ciclista de Burgos por contacto con positivo de covid-19

El ciclista israelí Itamar Einhorn, de 22 años, no tomará parte en la Vuelta a Burgos que arranca este martes en España, porque fue separado por la escuadra debido a que tuvo contacto con un compañero que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus.

Según la escuadra, Einhorn se relacionó con Omer Goldstein, quien dio positivo al virus en las pruebas que se hicieron previas a la competencia en Burgos.



La alerta en la escuadra en la que el año próximo estará Chris Froome se perdió a tiempo y se tomó la decisión de que Einhorn no hiciera parte del grupo.



Goldstein no estaba en la lista de Israel para la competencia, pero fue visitado por Einhorn en su casa de Girona, España, no ha dado positivo, pero no correrá por precaución.



