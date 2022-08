Colombia afronta una nueva participación en la Vuelta a Burgos, que arranca este martes, con un lote de ciclistas de lujo que lideran Miguel Ángel López, Iván Sosa y Santiago Buitrago, de reconocidas condiciones.

La competencia parte con una etapa en línea de 157 kilómetros y que tendrá final en premio de montaña de tercera categoría.



López es el referente. El equipo Astana le levantó la sanción, luego de que su nombre fuera vinculado a la Operación Ilex, que se investiga en España por el tráfico de medicamentos prohibidos.

López, historia de ganador



El ciclista boyacense fue retenido en el aeropuerto de Madrid, España, cuando llegaba procedente de Colombia, pero la Guardia Civil no encontró nada en su equipaje.



Sin embargo, su nombre está en el juzgado 4 de Cáceres en el que se adelanta la investigación contra el médico Marcos Maynar, quien está en el ojo del huracán.



Los dirigentes del Astana señalaron que López seguirá bajo estricto seguimiento y que mientras no se presenten señalamientos o acusaciones podrá volver a competir.



Burgos es para él una buena oportunidad para preparar la Vuelta a España. Este año solo ha obtenido una victoria, cuando se impuso en la jornada del Tour de los Alpes.



Fue al Giro de Italia, pero se retiró en la cuarta etapa por un problema muscular en la pierna derecha, del que ya está recuperado.



Lo clave es que vuelve y será uno de los referentes en Burgos y en la Vuelta a España, un gran objetivo para él y su equipo. López es gran candidato al título.

Iván Ramiro Sosa cruza y gana la quinta etapa de la Vuelta a Burgos. Foto: Efe

Sosa, dos títulos en el bolsillo



Iván Sosa llega con sangre en el ojo. No ha tenido un buen año con el Movistar y ha ganado en dos ocasiones en Burgos. Fue el campeón en el 2018 y 2019 y su equipo necesita de estos triunfos para el escalafón del World Tour.



Buitrago llega con el objetivo de ayudarle a Mikel Landa, su líder en el Bahrain, a defender el título que logró el año pasado. El corredor ha sido clave en ese grupo y ha adquirido mucho más estatus luego de la victoria de etapa en el pasado Giro de Italia.



Fernando Gaviria (UAWE Emirates) tiene la opción de ir por las victorias parciales. Se sabe que su renovación con la escuadra no va por buen camino, por lo que un triunfo sería ideal para el velocista, que estará acompañado por Camilo Ardila.



Esteban Chaves será el hombre que luche por la general en el equipo EF, que buca puntos para no irse al descenso en el WT el año que viene.

Colombia, 10 podios



Chaves ha tenido una buena temporada, pues fue noveno en el Tour de Noruega, séptimo en el Criterium Dauphiné, segundo en el Mont Ventoux y Burgos puede ser una buena oportunidad para figurar.



Colombia ha ganado cinco veces la carrera, las dos de Sosa, y las dos de Nairo Quintana (2013 y 2014) y una de Mauricio Soler (2007).

También, en el 2013 se coronó campeón de la Vuelta a Burgos. Foto: Prensa Movistar



Además, son 10 los podios. Cinco títulos más los segundos lugares de López en el 2018, Sergio Henao en 2012 y las terceras casillas de Chaves en 2012, Wálter Pedraza en 2008 y Martín Farfán en 1991.



Nombres como los de Landa, Joao Almeida, Vincenzo Nibali, Juan Pedro López, Jai Hindley, campeón del Giro, Wilko Kelderman, Pavel Sivakov y Hugh Carthy fortalecen el lote de favoritos.



