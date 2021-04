Dónde seguir a Nairo Quintana en la Vuelta a Asturias

Después de su séptimo lugar en el Tour de los Alpes, el ciclista colombiano Nairo Quintana busca desde este viernes un nuevo título en la Vuelta a Asturias, una carrera en la que ya se impuso en 2017.

"Conozco bien la Vuelta a Asturias, es un gran evento con mucho desnivel y ya la he ganado. Me presento en esta competición 2021 con ganas y motivación. Sé que es una buena carrera para mí y para el equipo Arkéa-Samsic", dijo Nairo.



(Lea también: Nacional celebra su cumpleaños luchando en la Liga y en la Copa)



Quintana fue el segundo corredor colombiano en ganar esta prueba, que se disputa desde 1929 y que el año pasado no se pudo correr por culpa de la pandemia de covid-19. El primero en hacerlo fue Fabio Duarte, en 2010.



La carrera no tendrá transmisión en directo por televisión. El canal español RTPA emitirá un resumen de cada etapa de la prueba, que terminará el domingo.



