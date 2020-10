Cancelada la primera etapa de la Vuelta a Antioquia

La organización de la Vuelta Ciclística a Antioquia UNIDOS por el deporte se permite informar que la carrera no comenzará este martes como estaba planeada inicialmente.

Un concepto de no viabilidad por parte de una de la Concesiones de la vía no permitirá realizar la primera etapa que estaba programada para este martes a las 10:00 a.m. entre Santa Fe de Antioquia y La Pintada.



La ola de lluvias que afecta a algunas zonas del país es la razón de la determinación

que tomó la Concesión, argumentando que: “Actualmente los tramos

concesionados están siendo afectados por una fuerte temporada invernal, en donde

se evidencian varios focos de deslizamiento, adicionalmente se incrementa el

fenómeno de caída de rocas, los cuales pueden poner en riesgo al personal

asistente a dicho evento”.



Por esta razón, y en absoluta concordancia con esta institución, teniendo siempre en cuenta la seguridad de toda la caravana, la Liga de Ciclismo de Antioquia, en cabeza de su presidente Javier Ríos Marín, asume la decisión de no correr esta etapa.



En acuerdo con los equipos participantes y quienes han entendido la situación que

se sale de control de la organización, todos los ciclistas rodarán en conjunto rumbo

a La Pintada para comenzar con la carrera este miércoles.



Con información de la oficina de prensa