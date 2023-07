Las apuestas del Tour de Francia, que parte hoy con una etapa en línea de 182 kilómetros con salida y llegada en Bilbao (España), señalan que el título de la prueba no saldrá de dos corredores: Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar.

No se ha recorrido un centímetro de la edición del 2023 y se habla de que solo ellos dos son los que disputarán el primer lugar de la general, algo normal, pues son los dos más fuertes ciclistas de la temporada.



La verdad es que el primer gran favorito es Vingegaard, pues es el actual campeón y su temporada ha sido exitosa.



El danés de 26 años, 1,75 metros de estatura, 60 kilos y pedalista del equipo Jumbo Visma ha logrado estos resultados: campeón de Gran Camino y tres etapas, tercero en París-Niza y una etapa: ganó el País Vasco y tres fracciones y el Critérium Dauphiné y dos jornadas parciales.

“Poco importa quién diga quién es el favorito, lo importante es quién esté en la mejor forma, nos vamos a hacer un buen marcaje. No importa lo que diga el otro, importa cómo respondas. Yo también podría decir que él es el favorito”, dijo el danés, que quiere su segunda corona y tiene un fuerte equipo, lo cual lo tranquiliza.



Y agregó: “Me siento listo, en buena forma, donde quería estar. Toca ver si ha sido suficiente. Yo me concentro en mí mismo, en entrenar y estar lo mejor posible, qué hacer para mejorar como corredor. En los últimos dos meses solo he pensado en nutrición y en entrenamiento para llegar en la mejor forma al Tour”.

Un interrogante





Pogacar ganó la crono y la prueba de ruta de los Nacionales de Eslovenia, en su reaparición luego de la fractura de escafoides izquierdo, en la Lieja-Bastoña-Lieja. Pero su año ha sido muy exitoso: campeón en Jaén Paraíso Interior, ganó la Ruta del Sol y tres etapas; campeón París Niza, tres etapas, en la Saxo Classic, Tour de Flandes, Amstel Gold Race, Flecha Valona y los dos títulos en su país.



“No puedo saber si estoy aquí para ganar el Tour. Eso lo veremos durante la carrera. Es cierto que he entrenado bien, aunque no he competido con normalidad. Lo lógico habría sido hacer la Dauphiné o la Vuelta a Eslovenia, y yo no he podido. Pero tengo las piernas excelentes y la mentalidad perfecta. Espero estar listo”, indicó el ganador de las ediciones de 2020 y 2021. Pero no son los únicos.

“El lunes me hicieron una prueba, y tres huesos los he recuperado totalmente, pero para el escafoides hace falta un poco más de tiempo, pero pinta bien”, concluyó Pogacar, que quiere recuperar la corona.



Detrás de ellos hay hombres peligrosos como Richard Carapaz, Mikel Landa, David Gaudu, Jai Hindley, Ben O’Connor, Enric Mas y Romain Bardet, que también tienen lo suyo y esperan que alguno falle para montarse en el podio.



Por Colombia, Egan Bernal y Daniel Martínez (Ineos), Rigoberto Urán y Esteban Chaves (EF) y Harold Tejada (Astana) serán los representantes, pero esta vez la ilusión de un título o un podio es casi que imposible, aunque hay que pedalear.

