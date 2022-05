El cuarto lugar en la clasificación general del Giro de Italia 2022 de Vincenzo Nibali es un resultado extraordinario para un hombre de la casa y que le dijo adiós a la competencia, pues confirmó que esta era su última temporada.

En su participación número 11 en la carrera, Nibali terminó a 9 minutos y 02 segundos del campeón, Jai Hindley, en una enorme carrera, pues no estaba en la lista de favoritos y luchó hasta el final por ponerle la cereza al pastel y lo hizo.



Dos títulos, seis podios

El ‘Tiburón’, se fue de la carrera en la que logró dos veces e título (2013 y 2016), en la que fue seis veces podio y ganó siete etapas, estadística que lo eleva a la denominación de figura.



Nibali terminó en dos ocasiones en el primer cajón del podio y en ambas tuvo como acompañantes a ciclistas colombianos. En el 2013 el segundo en la general fue Rigoberto Urán y en el 2016 a Esteban Chaves.



“Estos días son de claro balance positivo para mí. Haber llegado hasta aquí me hace más que feliz y ahora tengo que pensar en terminar la temporada con buena nota”, dijo Nibali en una entrevista para la televisión de Europa.



A sus 37 años, el italiano se quedó cerca del título en el 2010, cuando fue superado por Ivan Basso y David Arroyo. En el 2011 el título le correspondió al fallecido Michelle Scarponi y él fue segundo.



Luego, quedó de tercero en el 2017 detrás de Tom Dumoulin y Nairo Quintana, primero y segundo, respectivamente. Y en el 2019 lo venció Richard Carapaz, en una rica historia en su carrera.



“La aproximación al Giro fue difícil y que hasta hace unos días estaba fuera de la clasificación, en el Etna no me fue bien, pero luego logré recuperarme y este resultado solo puede alegrarme”, contó.



Nibali ganó una etapa en la edición del 2010, otra un año después, se impuso en tres jornadas en el 2013, volvió a la victoria en una fracción en el 2016 y la última fue el 2017.



No cabe duda que es uno de los grandes de la historia, por eso este domingo en Verona la afición le brindó todo su honor, un homenaje del que nunca podrá olvidarse, como quedó demostrado en este video.



