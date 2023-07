El pelotón del Tour de Francia se quedó unas horas más en la cama en el primer día de descanso después de 9 jornadas.

La primera semana confirmó el duelo entre Vingegaard y Pogacar por el amarillo, solo separados por 17 segundos en la general, con el nórdico al mando.



¿Qué come?



El australiano Jai Hindley se ha agarrado a la tercera plaza, y Carlos Rodríguez hace soñar a la afición española con la opción de escalar al cajón de París.



Pogacar, que este domingo recuperó ocho segundos al danés Jonas Vingegaard en la lucha por el maillot amarillo del Tour de Francia, aseguró que buscará presionar a su rival "al máximo".

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pogacar, ciclista del UAE. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON



"Ha sido un día positivo. Antes de la ascensión final no ha sido muy duro y me he dicho que tenía que intentar algo, aunque sé que Vingegaard está muy fuerte. Quería recuperar algo de tiempo, tengo que meterle la máxima presión", afirmó Tadej Pogacar.

No se descansa

Pogacar ‘descansó en este día. Asistió a una rueda de prensa con el periodismo que cubre la carrera y también salió a pedalear un rato con sus compañeros de equipo.



El ciclista quiere recuperar el título del Tour de Francia y para eso se alimenta, no de la mejor forma, pero se alimenta.

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pogacar (izq.) y Jonas Vingegaard. Foto: EFE



Se le vio encima de su bicicleta, pedaleando, con un alimento especial en los bolsillos del uniforme: un pan.



Luego, lo sacó y se lo fue comiendo, mientras llegaba a las instalaciones del hotel de concentración.

(Egan Bernal les responde a los críticos tras su descolgada en el Tour de Francia 2023)