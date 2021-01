¡Genio! Urán rompe una zapatilla para entrenar, tras la fractura

Rigoberto Urán se las ingenió para poder entrenar, luego de la fractura del dedo pequeño del pie izquierdo, anunciado el lunes pasado.

El ciclista del equipo Education First rompió una zapatilla izquierda en la parte de los dedos pequeños para no tener problemas mientras hace trabajos de rodillo.



No se ha icho la incapacidad que tendrá Urán, pero por lo visto en este video no será mucho, o al menos las ganas que tiene de bicicleta se nota.