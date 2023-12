Video| Rigo no cambia, divertido regaño a su hija por dormir: 'Y por la noche jodiendo'

Rigoberto Urán es un personaje tanto dentro como fuera de las carreteras, su gran carisma y la forma de expresarse lo han caracterizado sobre otros corredores y su transparencia le ha permitido ganar muchos seguidores a nivel mundial.



Puede ser de su interés: Nairo recibe demoledor ataque por caso tramadol: la sombra de la polémica lo persigue

El ciclista nacido en Urrao, Antioquia, es uno de los personajes del deporte nacional, no solo por su desempeño en las carreras del World Tour, también por su novela llamada 'Rigo', que ha enamorado a millones de telespectadores.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán, en el Tour de Francia. Foto: EFE / Instagram Rigoberto Urán

Rigo levanta a su hija Carlota con un dardo a la juventud

Rigoberto Urán se encuentra en Colombia preparándose para la temporada 2024 del World Tour, lo que podría ser su último año compitiendo profesionalmente tras unas palabras de Jonathan Vaughters, uno de los jefes del equipo EF Education Easy-Post, que mencionó un posible retiro del colombiano.



Además: Video | Piqué sigue pasos que provocaron separación con Shakira: Clara Chía, preocupada



Sin embargo, Rigo no pierde el tiempo en ese tipo de noticias y se concentra para estar a punto, eso sí, no deja de lado su buen humor y la manera particular de afrontar las cosas de su vida diaria.

Facebook Twitter Linkedin

El deportista publicó una foto del día de la carrera. Foto: Instagram @rigobertouran

En las últimas horas, publicó un video a través de sus redes sociales regañando a su hija Carlota por dormir hasta las 10:30 de la mañana. "Pilas, pues lo que les voy a mostrar. 10:30 de la mañana, entrené esta mañana dos horas y media, desayuné, una arepita y ahorita, me volví a comer dos arepas", empezó diciendo el paisa.



Y enfocó a su hija Carlota que estaba durmiendo cómoda. Tras unos segundos de mirar cómo descansaba empezó a decir: "Mire el futuro, vea esto. ¿Qué hora son? Las 10 de la mañana. Yo acá voy de camino para Bucaramanga y vea esta pelada. Si este es el futuro de Colombia mis muchachos les cuento que estamos jodidos, hay que camellar, qué cag...".

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán. Foto: Archivo particular

El momento no terminó ahí, empezó a lanzar comentarios graciosos que generaron comentarios graciosos en sus redes sociales. Rigo, como cualquier papá lo haría, le decía a su hija: "Mi vida cierre la boca que duerme lo mismo, diez y media de la mañana mi amor".



Lea aquí: La Selección Colombia femenina pierde terreno en el ranking Fifa: por fuera del top 10



Ya se puso más serio en la situación y comentó: "No duerma tanto mi reina, que ya está muy tarde, vamos pa' arriba. Son las 10:30 de la mañana y su papá ya tiene 70 kilómetros en las piernas, dos desayunos ¿Cómo que la deje? Y por la noche jodiendo, ¡Hágale pues arriba! Ay Dios"

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO