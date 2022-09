El belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), líder de la Vuelta, admitió haber pasado "un día difícil" por los ataques de Enric Mas en el ascenso a Tentudía, aunque el maillot rojo salió airoso al no perder tiempo con su rival directo.

"Enric Mas ha hecho mi día difícil. No ha sido tan fácil seguir su ataque. Creo que el primero ha sido muy duro. Luego, sabía que Almeida estaba más retrasado en la general, así que le podía dar margen. Ha sido un buen movimiento, valiente por su parte. Creo que Enric lo ha probado para ver cómo estaban mis piernas hoy, pero he podido responder muy bien", explicó Remco en la meta.



Al parecer, en medio de ese día difícil, el líder de la Vuelta a España no tenía muchas ganas de nada.



O al menos así lo dejó ver su inesperada reacción con un niño que tan solo quería que le firmara su camiseta.



Remco, en el ojo del huracán

Remco Evenepoel. Foto: EFE

Según se ve en el video de la transmisión, Remco llegó a la zona de parada de su equipo, donde un padre y su hijo lo aguardaban con una camiseta roja.



El menor y su progenitor insistieron en que le firmara el 'maillot'.



Sin embargo, Remco pareció decirle que 'no' ondeando su cabeza.



Luego, el padre del menor opta por lanzarle la camiseta.



Remco no la levanta.



Las críticas le llueven por doquier al favorito al título de la ronda española.



Como corredor no cabe duda de que es un killer pero este gesto es horrible más propio de un niñato. Una cosa es tener a 100 personas alrededor pero es un chaval, con mascarilla y le niegas dos veces, tanto la firma como la foto.... no se puede jugar así con la ilusión de un niño pic.twitter.com/86FeuRFDXh — Amantes del Ciclismo (@amantes_cycling) September 7, 2022

Evenepoel comentó que las etapas siguen siendo difíciles de controlar a pesar de la ausencia de Primoz Roglic, pero la explosividad del esloveno, dijo, no la tiene Enric Mas.



"Creo que la carrera sigue siendo tan difícil de controlar como lo era con Primoz Roglic, pero, por supuesto, en un final como este, Primoz es un tío realmente explosivo. Puede arrancar en los últimos 500 metros y sacar 10 o 15 segundos, así que creo que ahora hay menos peligro en estos ataques porque Enric es un poco menos explosivo. Creo que esto es la principal diferencia, pero esto no lo hace más fácil, para nada” , concluyó.

