La quinta etapa de la Vuelta a Cataluña le dejó sensaciones encontradas a Nairo Quintana. El pedalista colombiano, del equipo Arkea, perdió el liderato de la general debido a que el portugués Almeida consiguió un bonus de un segundo por un esprint intermedio. Sin embargo, el balance fue positivo porque en ninguno de los ataques de los rivales, Quintana cedió terreno.Este viernes, minutos antes de partir en el trazado más largo de la competencia, Quintana protagonizó el momento más emotivo de la jornada. Todo, gracias a su carisma y el afecto de un niño.

El popular 'Naironman'

Nairo Quintana. Foto: EFE

En un video que publicó el equipo Arkea en su cuenta de Twitter, se ve cómo un menor de edad, vestido con los colores de la escuadra francesa, se acerca a Nairo y le dice sentidamente: "¿Nairo, te acuerdas de mí?".



Paso seguido, el colombiano le extiende su brazo afectuosamente y el pequeño ciclista le asegura: "Hoy vas a ganar la etapa".



Aunque el deseo del menor no se hizo realidad, la emotiva fotografía de ambos da cuenta de que el resultado de este viernes era lo de menos."Inspirando generaciones", resumió el Arkea.

𝑰𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒓 𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 pic.twitter.com/QtpMOcAGUh — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) March 25, 2022

