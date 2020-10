Mark Cavenish estalla en llanto al correr, quizás, su última carrera

El velocista británico Mark Cavendish lloró al terminar en la casilla 74 de la Gent-Wevelgem In Flanders Fields, quizás la última carrera de su vida.

Cavendish no controló las emociones y al cruzar la meta no pudo controlar las lágrimas, se quitó las gafas para limpiarse el rostro, pues sintió que el ciclismo para él ya es historia.



A sus 35 años, el embalador británico entiende que los mejores momentos ya pasaron y que es hora de poner pie a tierra, de bajarse de la bicicleta.



Cavendish obtuvo 146 victorias en su carrera, pero la más importante, el titulo mundial de ruta en el certamen de Copenhagen en el 2011.